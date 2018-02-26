不畏空汙 高雄馬2萬人開跑

2018年02月26日 04:11 中國時報 曹明正 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高屏空氣品質25日紅色警戒，高雄國際馬拉松仍吸引2萬餘名跑者，不畏紅害開跑，大會邀請羽球女單世界球后戴資穎鳴槍，最後男子全馬由肯亞選手查爾斯稱王、女子全馬則由來自大陸內蒙古的何引麗封后。

前年高雄馬全馬男子冠軍查爾斯以2小時17分40秒再次奪冠，內蒙古選手何引麗則以2小時42分24秒，在女子全馬突圍。

國內全馬男女第1名由2017年台北世大運國手陳秉豐及素人跑者朱盈穎拿下，成績各為2小時39分43秒及3小時01分27秒。25公里超半馬，男子鄭瑞竹以1小時22分56秒總排名第二，女子謝千鶴以1小時33分18秒總排名第一為國內最佳。

25日高屏AQI空氣品質指標紅色警戒，但高雄藍天白雲，素人跑者朱盈穎與女子超半馬第二的游雅君都覺得空氣好像不是那麼好，但男子組鄭瑞竹及男子全馬總排名第9的柯世傑則覺得空汙沒影響。

環保局為了迎接高雄馬，協調各大工廠提前3天降載，合計減少總懸浮微粒25.4公噸、硫氧化物66.5公噸、氮氧化物51公噸，無奈盛行東風，位於中央山脈背風面的西部大氣擴散條件差，導致25日高屏仍然空汙嚴重。

高巿體育處長周明鎮說，高雄馬去年產值達9000萬元，今年各組雖未額滿，但國外跑者成長一倍至692人。

(中國時報)