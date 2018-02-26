黃錫墉批不公 綠營恐分裂

2018年02月26日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

民進黨三星鄉議員初選爆發「代接民調電話」爭議，落敗的三星鄉長黃錫墉認為縣黨部處理不公，黨中央要求宜蘭縣黨部「依規定處理」。黃錫墉要縣黨部積極處理，不排除另有計畫，26日將對外說明，地方人士推測黃恐怕會脫黨參選，不過，黨部主委林進財說，司法判決違法定讞才會撤銷初選資格。

黃錫墉指出，黨中央組織推廣部主任李政毅曾親口說，若提出具名且確實舉證民調舞弊的檢舉，將會移送民調委員會處理，但對於這次議長陳文昌找人代接民調電話弊案，縣黨部卻始終避重就輕，還宣稱要等司法確認違法才撤銷提名。

他強調，先前主動向地檢署提告是涉嫌違反《選罷法》部分，但陳文昌已明確違反民進黨《公職候選人提名條例》規定，黨部應該要主動處理，如今黨中央已經正式回函，他也將據此當面向黨主席控訴林進財「黑白來」。

黃錫墉還說，雖然自己只是個鄉長，政治位階不高，但縣黨部也不能這樣欺負他，簡直就是「吃人夠夠」，如果縣黨部仍不積極處理，不排除另有計畫，並在26日對外說明。

對此，林進財回應，因為黃錫墉已自提訴訟，縣黨部就是依照執委會決議，正式提名陳文昌，訴訟部分就按照程序走，如果真的有問題，經過司法判刑確定，再撤銷陳文昌資格，至於黃錫墉另有打算，那也是個人的決定，縣黨部沒有意見。

(中國時報)