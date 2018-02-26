南市迎春禮 春牛神轎繞街祈福

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中國時報
／台南報導

台南市政府25日在東門城復辦第2屆古早迎春禮，祭天儀式後扛著春牛轎踩街，台南市代理市長李孟諺率官員一路隨行至中西區葉石濤紀念館，今年改以擊鼓3響代替鞭春牛，現場發送100份香火袋，完整的春牛12鞭仍將在元宵節於正統土城鹿耳門聖母廟舉行。

農曆正月初十是早期農業社會舉辦迎春禮的日子，象徵開工，南市府去年恢復清領時期完整的迎春禮活動，今年維持去年傳統，先在東門城舉辦簡短的祭天儀式，再由8個陣頭熱鬧踩街。

今年的春牛神轎旁，多了一位身穿蓑衣、手持打神鞭造型的「春牛公」，代表古代掌管六畜的姜子牙，讓儀式更依循古禮。

迎春禮包含祭天、繞街與鞭牛，李孟諺帶領府城官員在東門城祭拜，隨著春牛神轎繞行市區街道，遊行隊伍官員加民眾約數百人，步行祈福花費1小時許，最後抵達中西區葉石濤紀念館。

去年的迎春禮將聖母廟鞭春牛12下的傳統，移植了3鞭改在葉石濤紀念館提前舉行，其餘9鞭在元宵節時由聖母廟續辦，遭到文史學者批評；今年改以擊鼓取代鞭牛，現場發送祈福香火袋給民眾領取，聖母廟仍保有12下鞭春牛的完整儀式。

李孟諺表示，古代鞭春牛有3種涵義，首先是驅趕上工，象徵農業社會開春工作；其二是鞭策努力，提醒民眾努力工作；第三是預測節氣，以春牛旁的芒神穿著看節氣，今年的芒神打赤腳造型，代表是雨水充沛的一年。

(中國時報)

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