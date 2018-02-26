新北節能有成 獲補助1500萬元

新北市政府推動能源教育成效卓著，今年初獲得經濟部核定最高1500萬元的補助金，圖為教育局於各校舉辦節能減碳創意競賽活動情況。（王揚傑翻攝）

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中國時報
／新北報導

教育局積極推廣能源教育及發展校園綠能，包括推動各級學校「節能燈具汰換」計畫，預計每年約可省下650萬元電費，是全國唯一由市府帶領學校向經濟部能源局申請節能改善計畫的縣市政府，今年初獲得經濟部核定最高1500萬元的補助金。

教育局長林奕華表示，節能減碳與綠能是全球性議題，教育局自2015年起實施「節能績效保證專案」，鼓勵學校換裝節能LED燈管，並用節省下來的電費，分期攤還安裝燈管費用，有效改善學校照明耗能問題，同時兼顧了環保、美觀、省錢和電力安全。

林奕華指出，從2015年至2017年新北市已有80餘校完成節能燈具換裝，年節省約646萬度電，成效卓越。故教育局於107年度帶領另42所學校，向經濟部能源局提出補助計畫申請，獲得全國最高補助1500萬元，大大分擔學校端換裝節能燈具的負擔。

林強調，預定今年底全市學校皆可換裝完成節能燈具，年省約650萬元電費，年減碳量達5481公頓。

此外，教育局為使節能減碳觀念落實每個校園，在各校均培育一位通過認證的「能源管理師」，協助推廣能源教育，辦理能源教育遊學、創意競賽等活動。

教育局表示，有效落實節能減碳的工作，將節約能源觀念從小紮根，並實踐能源教育的「智慧節電、節約公帑、落實環教、引領風氣」四大理念，期讓新北市成為「低碳永續，健康環保」的國際大城市。

(中國時報)

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