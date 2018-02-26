鄭文燦跑廟92間 藍軍布樁急追

國民黨桃園市長參選人陳學聖、楊麗環、魯明哲及市議員參選人26日起進行廟宇布樁，與鄭文燦行程巧妙錯開。

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中國時報
／桃園報導
民進黨提名桃園市長參選人鄭文燦，從除夕到初十共跑了92間廟宇。（甘嘉雯翻攝）

國民黨桃園市黨部剛結束市長、市議員領表登記，26日起將進行13鄉鎮市新春祈福廟宇參拜行程，由主委楊敏盛率地方黨務主管及支持者向廟宇眾神祈求今年風調雨順，而行程恰巧與民進黨桃園市長提名人、也是現任市長鄭文燦錯過，雙方互別苗頭。

市黨部表示，首場選在中壢仁海宮祈福，包括桃園市長登記初選參選人楊麗環、陳學聖、魯明哲等3人，及市議員參選人到場共同祈福，希望藉由參拜活動凝聚人氣。

仁海宮為桃園南區重要信仰中心之一，這次出馬角逐市長的陳學聖與魯明哲皆是出身中壢區，從這裡出發也進行布樁，意義格外重大。27日才會到北區的景福宮參拜。

而鄭文燦也非常重視仁海宮，除夕搶頭香約在凌晨1點抵達，初一一早7點又再來一次，第二個行程再回到北區的景福宮上香，南北兩大廟宇都不放過。

鄭文燦從除夕到初十，共跑了92間廟宇，扣掉重複的行程，共走訪89間，不管是體力還有毅力都很驚人，從他上任市長開始的新年，都是在廟宇參香、發送福袋中度過，這也是他與民眾近距離接觸、拉攏民心的方式之一。

鄭文燦廟宇祈福活動25日告一段落，馬上換國民黨啟動行程，雙方互相角力。國民黨預計3月底進行民調，黨部表示，這段期間先讓參選人衝刺，不排除舉行地方座談會或電視發表會，讓民眾更認識參選人的背景及實力。

(中國時報)

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