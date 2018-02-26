盼不到奇蹟 登山好手墜崖亡

2018年02月26日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

八通關古道再添亡魂！中央大學登山社成員王至誠與曾受困喜馬拉雅山獲救的梁聖岳等5名登山好手，春節揪團爬八通關古道，不料，王男20日行經土葛崩壁時，不慎跌落250公尺深的乾溝，隊友驚恐對外求援，搜救隊員25日尋獲王男，確認已經不幸罹難。

花蓮縣消防局第三大隊長呂冠辰表示，20日下午4時許獲報八通關古道有登山客失聯，同隊成員稱有隊友疑似滑落邊坡失蹤，立刻回頭搜尋，循路下切100公尺，在土葛駐在所附近發現摔落痕跡，但因邊坡陡峭，並未看見王男身影。

警消集結直升機與地面搜救部隊，兵分二路前往位於大分山屋往西的事故地點搜尋，但因山區天候不佳，空偵無功而返，搜救隊24日在可能的墜落點下方200公尺處發現1個背包，研判是王男滾落過程中留下，繼續架繩下切與腰繞方式沿著下方搜尋。

搜救隊25日上午10時許，金姓小隊長回報在背包下方約50公尺處的芒草叢中尋獲王至誠，但王男摔落邊坡已超過4天，被找到時已經沒有生命跡象，中午出動黑鷹直升機將遺體吊掛至下山，讓期待奇蹟發生的山友難過不已。

滑落崩壁罹難的23歲男子王至誠，為中央大學登山社資深嚮導，登山經驗豐富，隊中登山高手如雲，除梁聖岳外，該隊伍地面聯絡人，就是去年獨攀哈崙橫斷失聯35天獲救的李明翰。警消指出，八通關古道22日也發生24歲莊姓女子跌落父子斷崖罹難，提醒山友注意自身安全。

(中國時報)