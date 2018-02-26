協力車環球 法籍夫妻驚豔台灣

2018年02月26日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

法籍夫妻Christophe Debreu和 Pascale Debreu兩年前騎著特製雙人協力車從瑞士出發，展開2人環遊世界旅程，日前夫妻倆首次「騎」到台灣，將花上2個月深入體驗台人文化與生活，一路上遇到不少熱情又好心的民眾，還有路人送平安符祝他們旅途平安，讓Pascale笑稱，台灣的景色和民眾讓她印象深刻。

42歲的Christophe是程式工程師，55歲的Pascale公司經理退休，平時就愛騎著單車趴趴走的兩人，啟動環遊世界夢想前，把家裡多輛各式單車轉手，請人特別打造一輛可拆解的協力車，載著60公斤行李出發，自2016年1月至今，已橫跨歐亞大陸，台灣是他們亞洲海島首站。

「這是一趟沒有計畫的遊程」，Pascale說，預計花6年時間環球旅行，雖然沒計畫，卻有預算控管，除食物為主要開銷外，平日就睡在帳棚裡，1天花費盡可能控制在20歐元以下，像在台灣1天預算約台幣720元。

Pascale說，旅途中有許多令人難忘的遭遇，像是在阿曼險遭遇洪水，在土耳其遇到軍隊盤查，讓2人直澄清「我們是好人」；有一晚夜宿希臘山區，睡夢中聽到帳棚外傳來奇怪聲響，才發現有隻棕熊出來覓食，嚇得她不敢大力呼吸。2人更在台2次感受到地震威力，也讓這輩子曾未經歷地震的夫妻倆呼好驚奇。

特別喜歡挑戰山路的夫妻倆，在台灣也循著山徑前進，途中遇到不少單車同好，日前兩人騎到塔塔加，遇到定居嘉市的台灣女婿法籍齊方斯鄰居胡肇元，胡特別引介2人認識齊方斯，25日Christophe和齊方斯在餐廳廚房用法語相談甚歡，齊方斯太太范儷瓊說，這對勇敢的法國夫妻檔已「共騎」近2年，提醒民眾在路上看到他們，不妨跟他們打招呼，說聲Bonjour！

(中國時報)