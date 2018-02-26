金山健行 民眾嘆怎麼沒櫻花

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中國時報
／新北報導

新北市櫻花季為每年1至3月，今年受到氣候影響導致花期較晚，其中，金山區中山溫泉公園櫻花近期陸續綻放，農業局與金山區公所25日舉辦賞櫻健行活動，逾300名民眾不畏風雨參與，農業局預估，隨著氣候回暖，3月初至3月底北海岸花況最佳。

新北市種植逾15萬棵櫻花樹綠美化環境，分布金山、三芝、淡水、土城等地，金山區公所為鼓勵民眾運動兼賞花，連續2年舉辦賞櫻健行，全長約3.3公里，25日上午民眾從中山溫泉公園櫻花大道出發，沿途經過獅頭山公園、磺港公共溫泉浴室等地。

金山區長陳國欽指出，金山一年四季都可賞花，1至3月山櫻花、吉野櫻，4至5月台灣百合、6至8月牡丹蓮、9至10月金花石蒜、11及12月陽金公路賞楓，其中櫻花祭最受矚目，因此結合市府舉辦賞櫻櫻健行活動，希望吸引遊客到金山賞花兼旅遊。

「怎麼沒有櫻花！」不少民眾到場發現僅零星櫻花開，與原本預期櫻花盛開落差大，不禁感到失望，農業局解釋，原本花期應在春節前夕，受到寒流影響導致花期延後，近期氣候回暖後已陸續開花。

農業局表示，3月起進入賞櫻旺季，像是知名賞櫻景點淡水天元宮及三芝三生步道吉野櫻將盛開，後續將在三芝、土城舉行賞櫻健行，民眾若要掌握賞櫻資訊，可至農業局景觀處官網查詢。

(中國時報)

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