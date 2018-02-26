世界設計之都 產官學扮推手

2018年02月26日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市爭取申辦2022世界設計之都，市府編列107年度4383餘萬元運用於建立推動機制、製作國際投標文件及宣傳等，將形塑城市美學特色，更可帶來龐大文化及觀旅經濟產值；產官學界代表日前連署，齊聲呼籲支持台中申辦世界設計之都預算編列打造台中美學風貌。

產官學界連署支持，齊呼支持「台中申辦世界設計之都！」強調台中市是全台第二大城；在這城市轉變關鍵時刻，正是導入設計推展城市美學重要時機。

大台中建築師公會理事長鄭明裕表示，申辦世界設計之都不論結果如何？過程中都能夠帶來城市翻轉；未來該公會將結合設計理念，推動建築法規再生帶進「城市森林」概念，讓城市風貌改變。

逢甲大學建築專業學院院長黎淑婷指出，台中市擁有豐富生態及文化設計應落實於教育，申辦世界設計之都過程中，可逐年啟動相關做法，提高產業界參與程度，扣連生活各層面使都市正向發展。

都發局長王俊傑指出，導入設計不只是空間改造，更是思想改變；申辦世界設計之都是在城市發展中導入設計重要過程，現在需投入未來才能產生改變。

連署聲明中強調，南韓首爾2010年舉辦世界設計之都，設計總產值從7兆韓圓上升至15兆韓圓；世界城市競爭力從27名躍升至第9名，城市品牌價值提升到8900億韓圓。

(中國時報)