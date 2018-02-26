世界設計之都 產官學扮推手

友善列印
中國時報
／台中報導

台中市爭取申辦2022世界設計之都，市府編列107年度4383餘萬元運用於建立推動機制、製作國際投標文件及宣傳等，將形塑城市美學特色，更可帶來龐大文化及觀旅經濟產值；產官學界代表日前連署，齊聲呼籲支持台中申辦世界設計之都預算編列打造台中美學風貌。

產官學界連署支持，齊呼支持「台中申辦世界設計之都！」強調台中市是全台第二大城；在這城市轉變關鍵時刻，正是導入設計推展城市美學重要時機。

大台中建築師公會理事長鄭明裕表示，申辦世界設計之都不論結果如何？過程中都能夠帶來城市翻轉；未來該公會將結合設計理念，推動建築法規再生帶進「城市森林」概念，讓城市風貌改變。

逢甲大學建築專業學院院長黎淑婷指出，台中市擁有豐富生態及文化設計應落實於教育，申辦世界設計之都過程中，可逐年啟動相關做法，提高產業界參與程度，扣連生活各層面使都市正向發展。

都發局長王俊傑指出，導入設計不只是空間改造，更是思想改變；申辦世界設計之都是在城市發展中導入設計重要過程，現在需投入未來才能產生改變。

連署聲明中強調，南韓首爾2010年舉辦世界設計之都，設計總產值從7兆韓圓上升至15兆韓圓；世界城市競爭力從27名躍升至第9名，城市品牌價值提升到8900億韓圓。

(中國時報)

航空城土地交易 第三跑道區最大… 東山迎佛祖 正二媽返碧軒寺

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。