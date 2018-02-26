東山迎佛祖 正二媽返碧軒寺

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中國時報
╱台南報導

國定重要民俗「東山迎佛祖」在24日深夜展開，熱情信眾恭送正二媽由白河碧雲寺起駕返回東山碧軒寺，適逢假日，大批信眾手持火把，沿著古香路徒步隨行，守護正二媽，並一路繞境，陣勢浩浩蕩蕩，直到25日晚間才入廟，完成整場活動；而東山地區有「吉貝耍西拉雅夜祭」及「迎佛祖」兩項國定民俗，也是全台唯一。

「東山迎佛祖」源於1832年的張丙之亂，當時的火山碧雲寺遭受戰亂波及焚毀，僧侶們帶著開基佛像逃難，在1844年，東山先民迎請「正二媽」到當地搭建便房安奉，並由當時境內16村和白河鎮4個庄頭民眾出錢，共同興建碧軒寺，稱碧雲寺為「祖家」，每年農曆12月23日恭送佛祖返回碧雲寺過年，正月初九深夜再返回東山碧軒寺，徒步的路線也稱為香路。

回程活動在初九深夜登場，在逾千信眾簇擁下儀式開始進行，子時一過，代理市長李孟諺與議長賴美惠等人燃起火把，恭迎觀音佛祖登轎安座，隨後起駕下山，信眾也持火把在漆黑的山間道路行走，排成長長火龍，相當壯觀。

代理市長李孟諺代表台南市民前來恭送「正二媽」觀音佛祖，李孟諺說，東山迎佛祖活動不只是大台南的宗教盛事，更具備文化特色，2011年就成為國家指定的重要民俗活動，感謝來自全國各地熱情的信眾參與，相信所有誠心信仰佛祖的信徒都能受到保佑，新的一年一切順利。

(中國時報)

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