國運不凶，民進黨災星凶

2018年02月26日 04:10 中國時報 羅智強

「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，恰是行舟上高灘」。南鯤鯓代天府抽出了掛頭為「漢李廣父子陣亡」的籤詩，被民俗專家認為是沒一句好話的罕見下下籤，讓人心惶惑，擔心台灣未來一年的吉凶。

過去在蔡英文準備參選總統時，同樣是南鯤鯓代天府抽出「武則天坐天」的國運籤，被解讀為台灣將出女總統，蔡英文對之喜不自勝。這次的國運籤，蔡英文則冷批：「去年好像也是這樣！」而過去常拿「死亡之握」的迷信說法攻擊馬英九的綠營人士，面對下下籤則改勸大家切莫「不問蒼生問鬼神」。

然而，我認為，不管抽到上上籤還是下下籤，大家要做的就是要更努力，台灣人民更該在意的是另一個「罕見」的怒兆，就是3位台大前任校長，對於教育部遲遲不批准台大新校長上任，齊聲怒批蔡政府玩法弄權。

因為，真正讓台灣現凶兆的不是「運」，是「人」，而這個人就是蔡英文。

國家吉凶，一繫於天，一繫於人。所謂天者，不可抗力者，所謂人者，可以努力者。先談屬「天」不可抗力的「運」。蔡英文上台後的運真的不好嗎？只怕未必盡然。如果大家仔細對比蔡英文上台這2年，和馬英九2008年剛上任的前2年，就會發現，在屬「天」的不可抗力部分，蔡英文其實處在相對吉境，不像馬英九在2008年上任時先是遇到金融海嘯，重創全球經濟，台灣也連同受害，接著又發生八八風災，人命傷亡慘重，導致馬英九民調慘跌，直到2010年雙英辯論ECFA後，才開始慢慢反轉。

但反觀蔡英文上任時，雖仍有天災、地震，也造成不幸的傷亡，但並不及八八風災規模，加以在野的國民黨在遇到災害時對執政者的態度，遠比民進黨在野時客氣，以春節前的花蓮地震為例，並沒有太大的在野者批評去攻擊民進黨的表現，這使蔡英文相對來說，並沒有受到太大的責難。不像馬英九，得扛起所有的指責批評。

在國際經濟面，蔡英文上台後又遇到景氣復甦，全球經濟升溫。比起馬英九一上台就被金融海嘯重創其經濟布局，蔡英文顯然比馬英九要「好運」。

可以這麼說，蔡英文上任的這兩年，「天」並沒有虧待她。但為什麼，馬英九上任的前兩年，在天災與國際金融風暴雙夾擊下，民調才重摔至2成多的水位，而蔡英文上任後相對平順，國際景氣又復甦，民調卻也一樣掉到2成多的水位？道理很簡單，把台灣國運搞糟搞爛的不是「老天」，是蔡英文。這兩年，台灣最大威脅並不是天災，而是人禍。

於兩岸，她不理會各方面對她不承認九二共識的擔心，一意孤行地毀掉兩岸交往最重要的地基，讓今天台灣人民得時刻面對兩岸關係日趨對立的恐懼；於內政，說謊反覆，讓勞工不安、空氣不清、能源不穩。更糟糕的是，蔡英文領導的民進黨心心念念濫擴權力，並如同黑洞般地攫取一切她看得到的資源，傾盡全力清算異己，踐踏民主與法治。

這樣的貪婪，幾無極限，其中最有代表性的事件之一，就是蔡英文政府違法濫權不批准台大校長的囂張舉措。貪奪權力的蔡英文，竟連自己的母校台大也不放過。

試問，有這樣的執政黨和總統，我們的國運有好的可能嗎？台灣有再好的運，也會被蔡英文玩成衰運！因為台灣最大的資產不是經濟，而是前人一點一滴積累的民主制度、法治精神與言論、學術的自由。蔡英文政府卻像強盜一般，要一把火燒掉台灣好不容易積累的進步資產。

台灣大學畢業的蔡英文，能不能聽聽老校長孫震的痛心悲呼：「她一年也做了很多事，每件事都傷害國家！」「下一步蔡總統還要打擊她的母校、打擊學術界嗎？」

適可而止，蔡英文為自己未來的名聲，為台灣的前途，留一點餘地吧！而台灣人民，若真要找回「好國運」，就要好好想想，如何制裁蔡英文和民進黨這個吃相難看的民主災星。（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)