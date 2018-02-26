無感的改組

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中國時報
王玉佩

綜觀此次內閣改組有兩大特色，一則是賴清德的閣揆角色弱化，二則總統府祕書長再告懸缺。人事改組未具新意也開創不了新局，難怪一般民眾「無感」。

民主國家的內閣改組理應由閣揆主導，但由於我國憲政體制係「改良式的混合雙首長制」，有關兩岸、國防與外交政策為總統權責，因此內閣人事改組通常由府院共同商定。

但這次改組可說是總統意志的貫徹，除了勞動部，其他全非賴揆所能置喙，且原勞動部長還是因健康請辭的。

根據行政院發言人徐國勇的說法，行政院長賴清德23日下午1時30分進總統府與蔡英文見面，然後於2時30分回行政院，將改組名單交由徐國勇於下午3時召開記者會對外說明。顯然賴清德在這次改組過程只是扮演轉交名單的角色。

前勞動部長林美珠是蔡英文的表姊，接任的許銘春則是陳菊的副市長，以陳菊在民進黨的輩分，要借用她的副手，同屬新潮流系的賴清德可能分量還不夠，仍須蔡英文親自出馬，而如果勞動部長人選都由總統拍板，那這次豈不是總統府的內閣改組？

其次，總統府祕書長這次又「等嘸人」，這真是正常民主國家罕見的現象。蔡總統上任後，總統府首任祕書長林碧炤在任不及5個月即告請職，由副祕書長劉建忻代理，出缺7個月後才由時任國安會祕書長的吳釗燮接任，如今吳釗燮轉任外交部長，總統府祕書長再度懸缺，外界猜測是虛位以待陳菊。

由於民進黨高雄市長黨內初選尚如火如荼進行中，一般認為可能3月上旬市長初選底定後，陳菊才會視結果決定是否入府。但總統府祕書長可以一再出缺，意謂著在蔡英文主政下，這職位應是可有可無吧。

這次內閣改組重心是國安團隊的重整，但在兩岸關係持續低迷下，若大政策不變，改組除了展現蔡英文個人意志之外，對國家社會的發展恐難有正面的意義。

（作者為正修科技大學教授）

(中國時報)

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