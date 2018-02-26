2018年02月26日 04:10 中國時報 張瑞雄

大學學測成績揭曉，高雄最偏遠的六龜高中全校沒人達40級分（滿分是75級分），引發關注。此現象點出教育制度一些關鍵問題，如果教育部不思考解決，教育的M化會愈來愈嚴重，教育促進階級流動的功能將不復存在。

首先是國中小階段的教育品管問題。目前國中小的國民教育，不管同學程度如何都可畢業繼續升學。所以有可能國中生英文26個字母都寫不全仍可升到高中，但因此學測成績慘不忍睹難道是高中的錯嗎？因此教育部應對國小和國中的畢業生實施品管制度，要達到一定程度才可畢業繼續升學，否則學生一路念到大學畢業，學力卻只有國高中程度，難怪有學用落差和低薪現象。

第二是目前就業市場兩極化，一端是人工智慧、大數據的高端人才需求，一端是水電師傅、工地師傅等技術人才的大量需求，目前強制區分為一般和技職教育的制度能否滿足社會需求，值得檢討。

另外，現在科技進步快速，新知識不斷更新，教育應該強調的是終身學習，在學校只需要將基礎知識學好，再加上良好的品格，學生未來在社會上就會有立足之地。現在國內的教育制度強分為一般和技職教育，除了強要學生分類，也讓技職體系的學生在國、英、數方面的學習略顯不足，程度不夠也影響到技職學生的大學學習和終身學習。所以實在不需要再區分一般和技職教育，將學生強迫分類。

教育最重要的就是讓每個人可發揮天賦和專長，所以在國中端應先讓學生了解自己的興趣所在。但現在的國中教育基本上還是升學教育，且都以學生要讀高中做課程設計，以書本知識為主，幾乎沒有性向測試或了解性質的課程。所以大部分國中生畢業時並不了解自己的性向，只能茫然地考高中，考不上就姑且去念高職，讓技職教育變成次等教育。

最後，企業老闆們應該知道新進員工的在職訓練絕對比學校的技術教育重要，學校加強學生基礎能力，企業讓同仁終身學習，才是人才培育的正確之道。（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)