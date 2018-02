2018年02月26日 04:10 中國時報 李家同

我們大學教授往往會覺得學生的英文不夠好,很多大學生看不懂英文的教科書,寫英文的論文也錯誤百出。這究竟要怪誰?要研究究竟問題出在哪裡,不妨看看一所城市內大型國中三年級學生寫出的英文句子。He should be stay.、Does he very angry told?、They very busy yesterday.、Does he can use this?、Can you quiet look novel?

看了這些啼笑皆非的句子,實在也令人傷心。因為這些句子不是偏遠地區孩子寫的。為什麼會發生這種事?理由很簡單,我們的教育界根本沒有注意學生的基本學問。英文教育除了學生會看英文的文章以外,總要能夠會寫沒有文法大錯的英文句子。這些孩子犯了這麼多文法錯誤,是因為老師從來沒有教他們做這種練習。英文老師為什麼不管學生基本文法?原因非常簡單:所有的考試都不管基本的文法。

我有一次和幾位大學教授聊天,提到為什麼城市裡的國中生大批犯可怕的錯誤?那些教授都嘲笑我不懂得狀況,因為國中升高中的考試根本不重視基本文法,所以學生也不知道兩個動詞不能連在一起用,很多助動詞後面的動詞一定要用原式。即使是明星高中,也很少叫學生寫整篇的英文文章,所以很多大學生寫的英文文章錯得離譜,但是自己並不知道自己的英文不好。

不注重基本學問乃是我們國家教育界最大的問題,以國中升高中的英文考題來說,很多題目太難。出題的都是大學教授,根本不知道一個普通學生至少該懂些什麼,他們腦子裡只想到了建中、一女中等學校,考題也是為這些學校出的,因為他們認為自己的神聖任務就是選出能夠進到這些頂尖學校的學生。至於一般學生有沒有基本的程度不是他們所關心的事,當然也不是教育部官員們關心的事。

就以數學來說,我相信很多學生連一元一次方程式都不會,可是會考中的數學考題也是相當難的,也是完全不管學生有沒有基本能力的。

我們國家有一個很奇怪的觀念,義務教育是地方政府的責任,所以教育部管不了小學和國中學生的程度。遺憾的是,小學生如果沒有學好,國中老師是救不了他們的,因為國中老師也有課程進度的壓力。我曾遇到一個國中生,他居然不認得not這個英文字,可是經過我耐心地教以後,他有很大的進步。教育部不肯在小學認真把關,結果發生很多受6年教育的學生連基本能力都沒有。這些學生最後也都可以進入大學,試問,這些學生會有什麼樣的競爭力?政府這種不層層把關的政策實在害死了這些學生,也降低了我們國家的競爭力。(作者為國立清華大學榮譽教授)

(中國時報)