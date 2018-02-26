注意經濟增溫中的潛藏風險

2018年02月26日 04:10 中國時報 主筆室

今年全球經濟一片看好，國內經濟也由谷底爬升，從企業界到民間對未來景氣日益趨於樂觀，如果沒有特別的意外，今年經濟可望有不錯的果實。不過，在繁榮之下潛藏的危機，特別值得政府注意。

過年後台股開紅盤大漲近300點，國泰金控公布最新的國民經濟信心調查，顯示有6成民眾對今年經濟成長率超越2%有信心；因長期低薪而陷入「悶經濟」，由於經濟展望樂觀，薪資上漲指數創下近3年來新高，民間大企業如台塑集團等也啟動大規模的徵才。年前官方公布的經濟成長率也顯示，去年經濟成長率「倒吃甘蔗」、逐季上調，最終成長率2.86%，較1年前最初的預估數字高出近1個百分點。今年成長率預估值2.42%，亦高於過去。

放眼全球，今年經濟亦是熱絡，呈現近10年少見的榮景。全球經濟主要引擎美國去年與今年經濟成長率都可到2.5%左右的高點，失業率降到4.1%的低點；另一個經濟引擎大陸去年成長率6.9%，高於外界預期，今年亦可望維持相同水準。國際貨幣基金估計去年全球的成長率達3.5%，今明兩年則預測可達3.9%，顯見這波景氣尚未到頂，仍持續往上走。多家國際經濟智庫都稱此為近10年來，首次各大經濟體一起復甦上揚的年代。

對以出口為經濟命脈、高度倚賴出口的台灣經濟而言，當然高度受惠全球景氣熱絡，這由去年台灣產業結構調整與升級未見效，但出口就能出現兩位數成長可看出。今明兩年台灣經濟可以較樂觀態度面對。不過，在溫熱的經濟中潛藏的危機與風險，政府與民間都要面對並預為因應。

今年最大的危機，同時也是未來幾年的風險，首推供電問題，春節後開工首日，電力備轉容量率就掉到黃燈，其實就已是一個警告。秋冬向來是用電淡季，台電許多機組都在此時進行歲修，供電量原本就低，但今年到夏天用電尖峰時，縱然現有發電機組都上陣，卻因為中南部主要火力電廠，因空汙惡化問題而被地方政策「砍」掉1到2成的用煤許可量，讓台電的電力調度更是捉襟見肘。

行政院為此決定重啟因「政治因素」停機的核二廠機組，以稍補電力不足之處。雖然行政院以重啟核電機組是台電的「正常行政程序」淡化此議題，但如果是「正常行政程序」，為何核一廠停機的機組就不能重啟？而行政院更該深思，推動兩年已造成全台空汙惡化、供電不穩，甚至出現大停電的能源政策，是否必須檢討修正的問題。

此外，國內投資環境改善不多，民間投資尚待提升，而產業結構調整與升級更是未見功效。過去在經濟回升中，企業就相應增加投資，去年雖然經濟逐季調升，但民間投資仍是衰退。今年雖然有台積電5奈米廠與華邦電南部投資案的動工，民間投資金額可望受惠，不過台灣需要更多類型的民間投資，才能活絡就業市場。但除了少數科技業者外，許多傳統製造業相應增加的新投資有限，業者甚至認為台灣「正在趕走製造業」。

過去台灣的出口已被認為過分偏向科技產業，南韓的出口則較平衡地分布在不同產業，因此較能分散風險。台灣變成科技產業獨大，有政策因素，也有歷史因素，不過政府在訂定政策、協助企業投資時，確不應再有偏廢。

近10多年的低薪困境，在大陸的薪資快速上升後，原本拉住台灣薪資的因素算是接近消失，這也是台灣突破低薪困境最好的機會。政府應把握機會，在法令和制度上鬆綁、排除投資障礙、改善投資環境，增加民間投資以活絡就業市場，才能讓薪資有感上升，那些不當的行政干擾就免了吧。

這波經濟復甦上場，並非政府提了什麼了不起或是正確的政策，而是正常的經濟循環、傳統經濟政策的效果，不宜為此沾沾自喜，甚至得意忘形，因而忽略了真正潛藏的危機與風險。去年初的《經濟學人》雜誌就已預告全球經濟進入近10年最佳的景氣，同時正告「經濟上揚與民粹政府的政策無關，更不是他們的功勞」。政府當以此為戒，看到並解決潛藏的危機與風險。

(中國時報)