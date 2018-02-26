2018年02月26日 04:10 中國時報 主筆室

再會了，彭總裁！

26日開始，台灣進入「沒有彭總裁」的時代了。

擔任20年央行總裁的彭淮南正式卸任，長達20年的任期，放眼全球，大概是第一人，尚未有超越此任期者。即使因長期擔任美國聯準會主席而被封為「金融沙皇」的葛林斯潘，任期也是19年左右。彭總裁20年的任期，不敢說後無來者，至少是前無古人了。

彭淮南能在3次政黨輪替中，同受不同政黨的總統信任而續任總裁，靠的是其認真、專業、長期累積的聲望、接近無瑕的品德。即使或藍或綠的總統以行政院長或副總統職務對其招手，彭淮南仍一概拒絕，堅守專業領域。

央行在其帶領下，縱然外界有人認為太過保守，但不能否認央行是最獲社會信任的單位。多次對各部會首長所做的民調滿意度，彭淮南時常達8成以上，遙遙領先所有人。彭對捍衛其政策的堅持與強勢，固然顯示其個性的一面，但同時也代表其對自己政策的自信，在今日官場中，這種專業又敢言的官員大概別無他人。

彭淮南應該是中華民國政務官史上，最後一位得享高民間知名度、普受尊崇的政務官，他在威權時代後期受培養，不受民粹折損；在專業領域中深耕，免於政客荼毒；加上個人的特質，才能造就今日的彭淮南。

而未來，換人如走馬燈、五日京兆的政務官，政治任意踐踏專業的官場，都不可能再出現彭淮南這種專業事務官了。

在與彭總裁道別的同時，也是與曾經輝煌的專業官員時代說再會了。

(中國時報)