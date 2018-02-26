2018年02月26日 04:10 中國時報 王尚智

春節前後台灣各地繞繞，選情確實是冰冷的！綠營基層到處說著「不滿且擔憂」，尤其擔憂社會上對於蔡英文的不滿可能造成鐘擺效應。藍營基層則是「不滿且無奈」，尤其無奈於不見吳敦義積極協調布局，不滿於黨中央彷彿沉默坐等漁收。

雖說每回地方大選的氣氛，總是各縣市競逐對決的人選最後確定之後，一旦「沒啥大新聞、只好炒選舉」的主流媒體集體發動之後，才正式開始。但今年有諸多跡象顯示這股「選舉寒流」，似乎有可能來到一回穿心透骨的創低溫紀錄。

最明顯的是地方候選人的「義工動員」，較之過往艱難許多。過去尤其「深綠、深藍」是最願意造勢、出力、吆喝、衝場的族群，今年許多候選人陣營前期私下邀約、打探下來，拒絕助陣的反應竟然超過大半以上。「沒意思了」、「沒閒工夫」、「顧生活卡要緊」、「想贏就你們自己努力啦」，無論電話請託或上門親訪，基層冷漠無心的直接反應讓人驚駭。

要說這股地方寒流在「綠中央」也並非無知無感。蔡政府剛剛發布內閣改組，被汰換的對象完全就是針對「社會觀感不佳」的部會首長而來。尤其蔡英文在兩岸、國防、外交、勞工的重大失分不斷，找出另一批「羔羊」替換「箭靶」，一向是選舉之前的必經戲碼。這是徹底基於選舉考量的人事算計。

至於國民黨從黨主席選舉之後，吳敦義或許自知社會聲望不佳，從最初他自己的「低調回應」，到如今整個國民黨也自我合理化於「少說少錯、不說不錯」的集體邏輯，舉凡所有重大社會事件、兩岸國際爭議，國民黨中央甚至「無立場、沒評論」到完全噤聲。「鴨子划水」毫無疑問是人脈、金脈、基層脈一切正在「筋脈俱斷」之後的國民黨，唯一僅有的選舉動作。

「選舉」是民主政治的核心，除了仰仗群眾的理性思判，還更有「情感認同的投入燃燒」，台灣隔兩年輪番有地方大選及總統大選，這些年台灣選舉的選民屬性更趨向「3分理性、7分感情」。這使得政黨選舉操作往往更集中於議題背後的「鮮明愛恨」，擅長於此的民進黨得以不斷伺機受益，最終一舉取得完全執政。

但如今看來，從90年代台灣經濟奇蹟中一路競逐於政權的藍綠兩黨，執政能力確實只有「較差」與「更差」而已。台灣民眾為了「生活更好」而促使政黨輪替，政治人物每回彷彿深情地給予幸福許諾，可一旦權力交付的最終卻都是密密麻麻的派系蛛網瓜分權錢，徹底忘記了實踐讓基層唯一真正有感的「民生、產業、市場、經濟」效益。

年底地方縣市大選，仔細想想可還能有任何足以讓人「熱血澎湃」的訴求或議題？蔡英文政府的內閣改組依然只是一廂情願的「算計」，毫無任何為了具體改善台灣內外關係與產業處境可言。至於吳敦義的國民黨中央除了「龜縮」兩字，也已經沒有別的字眼可以配襯，參選人都只能靠自己。

也難怪基層如此冰冷，每一回為了那些選舉看板上笑盈盈的政治情人，台灣民眾出錢出力、燃燒拚命了幾十年呀！誰能料到「掌握權力＝無情無義」、「失去權力＝孬種落魄」，綜觀台灣政壇此刻人人只顧自己，任憑體制被啃蝕破壞在所不惜。面對最冷的政治情人，今年底當然要以十倍寒冰成刀，手刃之而後快。

(中國時報)