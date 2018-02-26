2018年02月26日 04:10 中國時報 何思慎

平昌冬奧閉幕，兩韓共同營造的和解氛圍是否隨之落幕備受注目。南韓總統文在寅不願朝核危機之和戰存乎美國總統川普一念之間，希望以和平方式實現半島非核化，但北韓領導人金正恩仍心繫核武，盤算爭取擁核國家地位的承認，在對美談判中立於不敗之地，確保北韓金氏王朝能世襲罔替。

兩韓在平昌冬奧中雖再舉「朝鮮半島旗」進場，但雙方難以相逢一笑泯恩仇，朝鮮半島的和平進程仍充滿荊棘。金正恩雖向文在寅發出邀請，以期延續兩韓和解氣氛，避免遭川普斬首，惟北韓任何善意的展現若無棄核宣示的配套，美、日僅將此解讀為金正恩的緩兵之計，而非在核武路上懸崖勒馬。

文在寅能否踏上平壤，非個人意志所能決定，川普支持與否的態度是為關鍵，文在寅僅能以雙方須努力創造條件回應金正恩的邀訪，而文在寅口中的「條件」應為北韓須承諾棄核。此凸顯南韓在朝核危機中既非「事主」，更非「公親」的尷尬角色。

在平昌冬奧閉幕前，川普公布制裁56個違反聯合國決議的中國、台灣及新加坡船運公司、船舶或企業，藉此展現制裁北韓不打折扣的嚴厲態度，避免國際社會因金正恩在平昌冬奧中的「微笑外交」鬆弛戒心，使對北韓制裁案功虧一簣。

此意味美國不因兩韓在平昌冬奧中上演的大和解戲碼，對北韓網開一面，川普不僅持續於國際間孤立、強力經濟制裁北韓，更揚言若最大力度的制裁無法奏效，不排除考慮軍事手段在內的更嚴厲「第二階段」行動。

川普此舉意在殺雞儆猴，文在寅自然點滴在心頭。面對強勢的川普，南韓外交部僅能自圓其說，將之視為「導引非核化努力的一環」。因此，文在寅恐難逃金大中、盧武鉉的命運，悲情地扮演「薛西弗斯」，徒勞無功。平昌冬奧中，兩韓攜手共演朝鮮民族的救贖雖令人動容，但身處美、中大國博弈的半島，素來即非兩韓自己說了算。

在平昌冬奧後，緊接著「帕運」將登場，兩韓的和解氣氛可望延續至帕運結束。但3月下旬，美、韓如何協議「關鍵決斷」與「鷂鷹」年度聯合軍演將決定能否再續兩韓「和解」，並以此為美、朝對話創造機會。其間，中國不能「無為而治」。

北京若認為「雙暫停」為朝核危機的解方，當營造啟動此機制的互信氛圍，莫讓文在寅唱獨角戲，孤掌難鳴，錯失和平解決朝核危機的機會。

（作者為輔仁大學日文系教授兼日本研究中心主任）

(中國時報)