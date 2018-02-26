2018年02月26日 04:10 中國時報 周韻采

民進黨台南立委陳亭妃在黨內市長初選之際，以本尊身分出現在民視八點檔《幸福來了》，引起大眾譁然。雖然NCC已於民國105年底開放電視節目的置入性行銷，但這恐怕也是史上第一遭候選人利用連續劇做置入性行銷。陳委員一直辯稱是巧遇，但被網路上披露的劇本打臉，絕對是百分百的置入行銷。我著實訝異：如今選舉花樣推陳出新，什麼都能賣；就如同《大腕》中的Tyler導演，遺體的每一部分包括壽衣都能冠名。

賴祥蔚教授已為文質疑：陳立委的臨演違反《電視節目廣告區隔與置入性行銷及贊助管理辦法》第10條，未於節目播送前或後明顯揭露置入者名稱或商標。另由於候選人本身就是投票的標的（商品），我認為《幸福來了》露出陳委員的手法，除刻意影響節目內容編輯外，甚至過度呈現商品，亦違背第4條及第9條。NCC如果不展開行政調查，就是「民進黨的NCC」，失去其獨立監理機關的公信力。

陳委員希望大家不要以政治化眼光看待她的臨演，但從她一開始辯稱是巧遇的說法，暴露出其也有政治人物不適合運用置入行銷的認知。雖然上述辦法中完全未處理政治人物的置入行銷，但就媒體數十年來的自律行規就是必須以合理使用原則做平衡報導，故媒體是不適合被政治人物置入行銷，因會造成選民的資訊不對稱，對競爭者的排他性，影響選舉的公平性。為避免日後其他政治人物也來「摸蛤蟆兼洗褲」，NCC應盡速修正管理辦法，納入禁制政治人物置入行銷的條款。

其實這幾個月來，在台南大街小巷行走，卻被無所不在的人頭看板炸得頭昏眼花，讓人感受到民進黨候選人的財大氣粗。兩位聲勢最好的候選人，黃偉哲與陳亭妃委員，粗估全市看板約430面，以1面月平均1.5萬元計，半年下來花費達3870萬元；宣傳車1台1天3000元，半年計90輛次，計810萬元；再加上電視廣告、文宣品及動員費，選舉花費絕對已破億。黃偉哲委員公開宣稱他沒有募款，也未向工商企業界拿政治獻金，但他向監察院僅申報1000多萬的財產，那這場選舉他應已破產了，這些經費到底怎麼來的？民進黨候選人有義務向選民交代，而不是靠媒體行銷包裝自己的清廉。

民進黨在台南已執政20餘年，靠著執政優勢豢養派系，已與他們貼上黑金標籤的國民黨越來越神似了。此刻，我腦中浮現韓片《金權性內幕》的場景，主人翁的欲望無極限，所以出賣門生也無底線，一切以掌權為目標。台灣已無藍綠之分，只有錢權的有無。民進黨已國民黨化，這是台灣沉淪的徵兆！

（作者為元智大學資訊管理學系教授）

(中國時報)