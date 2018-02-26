旺視界》瓊瑤談婚姻 勉強維持是大錯

2018年02月26日 04:11 中國時報 李怡芸 、 許文貞 ／專訪 ／專訪

瓊瑤（右）與平鑫濤伉儷情深，攝於1994年。（本報資料照片）

瓊瑤大事記

風靡華文世界、寫下無數經典浪漫愛情故事的作家瓊瑤，今年結集65本作品出版大全集，她接受本報專訪時，針對愛情與婚姻提出深刻的剖析，她說，「世界上沒有完人，幾乎人人都會犯錯。」她引用托爾斯泰名言「所有幸福的家庭都是相似的；不幸的家庭，各有各的不幸！」並表示，「當我發現我的婚姻是一個錯誤，勉強維持一輩子的錯誤，是更大更大的錯誤。」

以下是瓊瑤接受專訪摘要。

問：大家都說妳是「愛情教主」，請談談最「美滿」的愛情？

答：我的小說，寫愛情比較注重唯美，注重氣氛，相形之下，也是寫「精神戀愛」為主。不過，最「美滿」的愛情，是先有精神之愛，再有肉體之愛。是「靈肉合一」的愛情。別的動物為了繁殖而交配，只有人類會為了愛情的歡愉而「做愛」。我雖然不會去細寫「性」這回事，但是，這是戀愛中很重要的一環。現在的速食愛情，很多年輕人只追求肉體的快樂，忽略了精神戀愛，我覺得這是最可惜的。如果你擁有「靈肉合一」的愛情，這愛情才會持久；只有「精神之愛」不夠，只有「肉體之愛」也不夠！

靈肉合一 最為美滿

問：妳曾有小說寫「靈肉之愛」嗎？

答：哈！寫愛情故事，這一部份往往是逃不掉的。可是，我會很技巧的去寫。絕對不能寫得太露骨。要有「氣氛」的寫，有「美感」的寫，甚至有「詩意」的去寫。寫到某種程度就可停止，否則就不「瓊瑤」了！讀者看到那個段落，會有他們的想像空間，會掉進那種氛圍裡，進入「此時無聲勝有聲」的境界。

問：妳對婚姻的看法？

答：「婚姻制度」和所有「法律」一樣，是只有人類才會發明的東西。因為人太容易見異思遷，所以要有「婚姻制度」來保護婚姻。基本上，是保護女性。在民國以前，甚至民國初年，女人都是男人的玩物。「男女平等」這事，到現在都沒做到！所以我有很多小說，都在提倡「女性自覺」，和「女性獨立」，我不用教條的方式去說，卻用故事型態去讓人自然接受。我談婚姻的小說也很多。像是《在水一方》，像是《一簾幽夢》，像是《煙雨濛濛》，像是《幾度夕陽紅》…幾乎每本書裡，都在討論婚姻和家庭。

愛情破滅 可以離婚

我認為，這世界上沒有完人，幾乎人人都會犯錯。犯錯沒關係，知錯能改才重要。兩個相愛的人，可以「結婚」，一旦愛情破滅，可以「離婚」。這樣很公平。許多人因愛情而結婚，婚後問題才一一浮現，終於以「離婚」收場。婚姻的破滅，有千千萬萬種理由。我不諱言，當我發現我的婚姻是一個「錯誤」的時候，我認為勉強維持一輩子的錯誤，是「更大更大的錯誤」，只有離婚，才是正確的辦法。也只有離婚，才能給孩子一個沒有戰爭的成長環境。所以，我寫了很多婚姻的故事，家庭的故事。我也寫了一本《我的故事》，讓大家明白，婚姻是什麼？托爾斯泰說過：「所有幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭，各有各的不幸！」這是一個值得大家深思的問題，不要把不幸的婚姻，盲目的認定誰對誰錯，因為你不是婚姻裡的當事人，你永遠不會知道那些千奇百怪的真相！人，是很複雜的生物。

生像火花 死像雪花

問：妳未完成的小說《梅花英雄夢》，會繼續完成它嗎？

答：《梅花英雄夢》本是我為《梅花烙》重拍而寫的劇本，當時已經寫了45萬字。後來因為《梅花烙》被抄襲而停擺。等到鑫濤病了，我經常失眠，那些漫漫長夜，為了轉移我的注意力，我把《梅花英雄夢》一點點的寫成小說。經過了4年，我的生活因照顧鑫濤和寫《雪花飄落之前》而大亂，這部小說至今沒有完成。

我最大的心願，就是把這65本書的全集，順利的出版，而且要出版得像第一輯同樣的精緻、脫俗，而高雅。在這65本書出版完畢前，恐怕沒有太多的時間去寫《梅花英雄夢》。不過，人生總有很多想像不到的事，我說過：「生時願像火花，燃燒到生命最後一刻！死時願像雪花，飄然落地，化為塵土！」我現在還活著，還是火花。說不定有一天，我又會狂熱的栽進那個「夢」裡，把它完成。誰知道呢？

(中國時報)