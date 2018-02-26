旺視界》人生重來 要當自由的作者

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中國時報
／專訪

寫作是瓊瑤的興趣、狂熱，甚至是娛樂，是非常理想的生命狀態。她說，若人生能夠重來，大概還是會選擇寫作。不過，她不會沒日沒夜當「書房裡的痴人」，而是當個自由瀟灑的作者。

問：妳一輩子堅持的創作理念或原則？

答：我創作的理念，就是一個「愛」字。對年輕時代的我而言，「愛情」是最能吸引我的主題。浪漫的、唯美的、衝突的、強烈的…種種愛情，都是寫作的動力。但是，小說不是散文，是有故事性的，故事中，不可能只有男女主角。我經常從自身或朋友身上找靈感，寫愛情，必然包括親情，友情。所以，這個「愛」字不是只寫男女之間，要兼寫各種不同的愛。隨著我年齡的不同，我也寫國家民族之愛。我這個「愛」字，包括很廣。「愛」帶來的「痛苦」，也是我的主題。

問：創作這麼多小說、角色當中，哪些是內心最喜歡、偏好的人物？

答：被我創造出來的人物，或者是真實的人物，讓我認為值得用很多時間去寫，一定都是我喜歡的人物。我都很愛我筆下的男女主角。在他們身上，一定著墨很深！如果非要分出高下，我喜歡《煙雨濛濛》裡的依萍，個性強烈，嫉惡如仇，卻熱情如火。我喜歡《一簾幽夢》裡的費雲帆，多情細膩，對紫菱無微不至，為她療傷，默默等待。還不時很幽默的諷刺一下自己。我想，他是每個女人都渴望的男人。何況，他很富有！不止金錢上的富有，還有生活歷練的富有，感情的富有！我也喜歡《幾度夕陽紅》裡面的何慕天和李夢竹。

(中國時報)

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