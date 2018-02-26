旺視界》窗外母女險斷絕 幾度夕陽紅兩人築夢

2018年02月26日 04:11 中國時報 李怡芸 、 許文貞 ／專訪 ／專訪

瓊瑤小說裡的故事引人入勝，幕後更有許多不為人知的小故事，母親曾因瓊瑤把「家事」寫進小說裡，一度盛怒，幾乎要斷絕母女關係。以下是瓊瑤第一手的告白：

印象最深刻的就是《幾度夕陽紅》的幕後故事。這本書，是我1964年寫的，我也在那年離婚，帶著兩歲的兒子，從高雄遷居台北，住在一家租來的房子裡。那年，我父親去南洋大學教書了，兩個弟弟都在南部，一個在高雄工作，一個在服兵役。剩下我的小妹跟我母親一起住，依然住在師大配給父親的那棟不到20坪的日式房子裡。妹妹白天要上課，母親的生活非常孤獨。

我和我的母親，一直有很深的心結，如果大家看過《窗外》，就會知道我母親的個性有多麼激烈。自從《窗外》出版，母親更是盛怒，她認為「家事」是不可以寫出來的，認為我「大逆不道」，幾乎和我斷絕母女關係。雖然後來我寫了《煙雨濛濛》等小說，母親都無法原諒我寫《窗外》。這年，我的《幾度夕陽紅》在雜誌上連載，生活忙碌。但是，我對母親很不放心。只要有空就回去陪她，也希望她能原諒我。可是，母親始終對我冷冷的。

我對母親一直有種崇拜和依戀的心理，在我內心，最希望的就是被她承認，被她欣賞，被她寵愛。《幾度夕陽紅》裡的女主角李夢竹，是個有修養、有學問的40歲家庭主婦，我那時才20幾歲，不知不覺間，就以母親作為藍本。那天，我又回家看母親，發現母親正在看我連載的《幾度夕陽紅》，我心中怦的一跳，頓時倉皇失措。只希望母親看不出來我書裡又有她的影子！

誰知，母親抬頭凝視我，問了一句話：「這李夢竹改自己的衣服給曉彤穿，不就是我以前幫妳做的事嗎？妳就這樣搬進妳的小說裡去了？」我看著母親，喃喃的說：「腦子裡再也找不到比這件事更寫實的情節，文字就這麼直接跳到我稿紙上去了！」母親看著我，眼神卻是溫柔的，說：「文字直接跳到稿紙上去了？那麼，還要別的資料嗎？」我大喜過望，一疊連聲的說：「要要要！媽媽還有什麼資料給我？」

母親沒有藏私，她告訴我畫心的遊戲，告訴我粉蝶兒寫的詞（我母親寫的），告訴我父親送她「哈巴狗」的故事，我照搬到不同的人物身上去。雖然，「畫心遊戲」的內容，我重新改了，來配合我的人物和時代。母親看了我改的「畫心遊戲」，對我看了很久，欣賞的對我點點頭說：「妳這幾顆心，太有味道了！尤其這個何慕天！妳，真的有點才氣！」

我聽了，撲過去抱住母親，我哭了！這一場哭，是我彆了好多年的！母親也緊緊的摟著我，一句話也沒說。我讓眼淚一直流…在那一瞬間，我知道母親原諒了我所有的錯，同時承認了我，愛著我，甚至有點為我驕傲了！從那天起，《幾度夕陽紅》是我和母親共有的，我寫一段，她看一段！這就是《幾度夕陽紅》的幕後。

(中國時報)