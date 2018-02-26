趙又廷6天年假繼續做人

2018年02月26日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

趙又廷（右）、楊冪在《三生三世十里桃花》中愛得濃烈。

趙又廷2017年與楊冪主演玄幻愛情大戲《三生三世十里桃花》後演藝事業再攀高峰，戲約不斷的他最近正與鞏俐在上海趕拍婁燁導演的《蘭心大劇院》，雖然春節僅獲6天假，他仍帶老婆高圓圓回加拿大與家人吃團圓飯。經紀人說，該片預計月底殺青，他短暫休息後接著拍廣告，再進下部戲劇組。外界一直關注他的「做人」計畫，和老婆仍是「順其自然、繼續努力」。

相較於趙又廷和老婆高圓圓始終甜蜜，楊冪與劉愷威婚後雖育有一女小糯米，但夫妻倆因久未同框，屢被傳婚變。今年過年楊冪更被懷疑沒有赴香港與夫家團圓，兩人已離婚的傳言再起。對此劉愷威難得在微博回應：「過年是家事，請大家不要刻意做文章……，爸爸（劉愷威父親）也有回應記者『回來了』。」意指楊冪有回香港過年，但因通篇沒提到「楊冪」或「老婆」二字，仍擋不住婚變的猜疑。

楊冪三角轉換自如

趙又廷與楊冪在《三生三世十里桃花》相愛數萬年甜到出汁，中天綜合台3月5日晚間8點將播出這部百看不膩的大戲。這是楊冪繼《神鵰俠侶》郭襄、《仙劍奇俠傳三》唐雪見、《美人心計》莫雪鳶後，又一絕美代表作。她在《三生三世十里桃花》中一人分飾愛恨分明的司音、善良可愛的素素、大氣不凡的白淺三角，雖是同一張美貌，卻能在不同性格的角色中轉換自如。

合體代言時尚品牌

楊冪今年更被瑞典快時尚品牌H&M相中，與趙又廷再度合體代言。兩人從天界入凡間，甜蜜合作形象廣告，「三生CP」示範多套情侶穿搭，男的潮、女的俏，拍攝期間趙又廷笑問楊冪：「我穿什麼好看呢？」楊冪甜回：「你穿什麼都好看！」但也搞笑吐槽趙又廷︰「我比較喜歡你黑長直（劇中趙又廷的長直髮扮相）的樣子。」，工作中頻頻鬥嘴展現好交情，也勾起劇迷對《三生三世十里桃花》中的滿滿心動情節。

有網友還整理了《三生三世十里桃花》中趙又廷與楊冪「8大必看親好親滿篇」，包括白淺（楊冪飾）落入凡間時化身素素奪走夜華（趙又廷飾）的初吻、洞房花燭夜之吻、凡間橋上夜華醋吻白淺、白淺投湖之吻、夜華西海壁咚白淺等共8大吻戲。網友大讚重看10遍也不膩，其中兩人大婚之夜時，夜華深情對白淺告白的金句「我絕不負你」，更是感動一票劇迷。

(中國時報)