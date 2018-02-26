為楊丞琳合體 4 in Love拚瘦

黃小柔（右起）、冷嘉琳、張棋惠三人在楊丞琳邀約下，暌違16年合體再組「4 in Love」。

友善列印
中國時報
報導（香港傳真）
楊丞琳香港演唱會昨晚順利落幕，身為總策畫的她，精心設計帶給歌迷驚喜。

楊丞琳25日在香港紅館舉辦「青春住了誰」巡迴演唱會，她找來擁有20年交情、昔日「4 in Love」老戰友黃小柔、張棋惠、冷嘉琳，也是4人2002年解散後，暌違16年再次公開聚首，她們演唱經典歌曲〈一千零一個願望〉，搭配播放她們青澀時期的MV，讓台下歌迷驚喜不已，台上4人也激動哽咽，場面溫馨感人。昨晚澳門賭王千金何超蓮也到場欣賞。

楊丞琳半年前提出邀約，大家都一口答應，唯獨黃小柔猶豫，她透露：「好幾次我們試著要合體，但一直不盡人願，大家生小孩、忙工作、顧家庭，所以心裡總是既期待又怕受傷害。」這個願望終於在昨天實現，下午彩排時，楊丞琳一見到另3人就忍不住落淚。

黃小柔：跟青春致意

而3人再度站上舞台，心裡想的全都是「減肥」，黃小柔去年剛生第3胎：「之前跟大家站上紅館是20歲，現在已經38歲了（實歲36歲），感覺像在跟自己的青春致意。但我剛生完，要努力減肥美美的上台，超累！」張棋惠難掩興奮：「能在舞台再相聚，覺得像做夢，我早就幻想4人合體的感動，這樣就有毅力減肥了。」已淡出演藝圈的冷嘉琳則說：「一個家庭主婦還有機會當演唱會嘉賓，唯一做的準備就是減肥。」

(中國時報)

趙又廷6天年假繼續做人 Erika侍親北中兩地忙

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。