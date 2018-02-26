為楊丞琳合體 4 in Love拚瘦

2018年02月26日 04:11 中國時報 蔡琛儀 （香港傳真） 報導（香港傳真）

楊丞琳香港演唱會昨晚順利落幕，身為總策畫的她，精心設計帶給歌迷驚喜。

楊丞琳25日在香港紅館舉辦「青春住了誰」巡迴演唱會，她找來擁有20年交情、昔日「4 in Love」老戰友黃小柔、張棋惠、冷嘉琳，也是4人2002年解散後，暌違16年再次公開聚首，她們演唱經典歌曲〈一千零一個願望〉，搭配播放她們青澀時期的MV，讓台下歌迷驚喜不已，台上4人也激動哽咽，場面溫馨感人。昨晚澳門賭王千金何超蓮也到場欣賞。

楊丞琳半年前提出邀約，大家都一口答應，唯獨黃小柔猶豫，她透露：「好幾次我們試著要合體，但一直不盡人願，大家生小孩、忙工作、顧家庭，所以心裡總是既期待又怕受傷害。」這個願望終於在昨天實現，下午彩排時，楊丞琳一見到另3人就忍不住落淚。

黃小柔：跟青春致意

而3人再度站上舞台，心裡想的全都是「減肥」，黃小柔去年剛生第3胎：「之前跟大家站上紅館是20歲，現在已經38歲了（實歲36歲），感覺像在跟自己的青春致意。但我剛生完，要努力減肥美美的上台，超累！」張棋惠難掩興奮：「能在舞台再相聚，覺得像做夢，我早就幻想4人合體的感動，這樣就有毅力減肥了。」已淡出演藝圈的冷嘉琳則說：「一個家庭主婦還有機會當演唱會嘉賓，唯一做的準備就是減肥。」

(中國時報)