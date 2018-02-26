安那孝親紅包逼哭阿妹

安那昨擔任摩托車廠商活動一日大使。（粘耿豪攝）

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中國時報
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阿妹（右）非常疼愛外甥女安那。（取材自臉書）

安那25日出席摩托車新車發表會，她去年出道，演藝事業大躍進，過年各包5位數大紅包孝敬爸媽、外婆，以及阿姨張惠妹（阿妹），因此惹哭媽媽和阿妹，安那說：「初一發紅包，剛開始不知怎麼給，晚上吃完飯默默拿紅包給他們，媽媽抱著我流淚，阿姨也大哭，說我『長大了』，有驚喜的感覺。」

阿妹81歲母親日前傳罹癌將開刀，昨問安那外婆目前狀況？她表示一切OK，「外婆沒有那麼嚴重啦！問爸爸媽媽也都說很好。」透露過年期間全家人一如往常歡樂：「家裡一直聽到笑聲，很像火雞。」至於外婆何時入院治療？「不清楚耶，都沒聽大人有說什麼。」

滿18歲最想去夜店

安那9月將滿18歲，廠商昨送一台機車提前為她慶生，孝順的她表示，收到新車後要先給爸媽騎，等自己滿18歲再去考駕照；對於即將成年，她興奮說：「好多事情可以做，想去沒去過的地方。」透露成年後想去夜店看看；追問她成年後想不想跟阿妹拚酒？安那連忙搖頭，笑說：「我不敢，阿姨很厲害耶，沒看她醉過。」也透露之後談戀愛，理想對象是帥帥又壞壞的類型，「希望是會跳舞、有才華的男生。」透露對頑童MJ116的團員瘦子印象不錯。

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