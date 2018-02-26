丁力祺疼媽花3500萬買房

2018年02月26日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

丁力祺3500萬新居靜待「女主人」。（林淑娟攝）

丁力祺2月7日搬新家入厝，他表示，買新房主要是為了年事已高的媽媽，因為舊家是4樓舊公寓，脊椎側彎的媽媽光是買個菜就提不動、爬不了樓梯，去年他爸爸以98歲高齡辭世，他也想幫媽媽換個新環境轉換心情，花了很多時間找房，最後終於找到滿意的新居，並在3個月內完成裝潢、農曆年前入新厝。

他位於永和的新家是全新電梯大樓，有48坪大，含300萬裝潢，共斥資約3500萬。他坦言還有2000多萬的貸款，得更努力拍戲賺錢才行。身為獨子的他，過去把重心都放在工作及照顧爸媽，已有5、6年沒有好好談戀愛，虛歲已45歲的他，也期待出現有緣人，他搞笑說，可能要像房仲一樣貼個廣告傳單、寫著：「誠徵女主人！」

他入住新家半個月，王淑娟、林義芳、王彩樺、楊繡惠、謝麗金等都去過他家，楊繡惠、謝麗金看他的床一副很好睡的樣子，兩人竟然在床邊「猜拳」決定誰能躺上去，笑翻所有人。

他說，過去曾有兩任交往3、4年的女友都讓他萌生結婚想法，但「一個是有比我條件更好的男生出現，一個是說個性不適合。」他也曾談過短暫戀情，但對方沒有安全感，「哪個女生能忍受男友經常不能接電話、不知道何時收工、何時出門？」

(中國時報)