吳念軒打赤膊格鬥空氣

2018年02月26日 04:11 中國時報 李承陽 報導

今年以「幸福Go Go」為主題的「2018臺北燈節」盛大登場，當中光雕秀由導演余一及電腦視覺藝術團隊「提摩西影像」負責，將清代陳化成大將軍的生平事跡透過光影並結合實體的北門結構放映，影片靈魂人物陳化成將軍則邀「虎爺」吳念軒擔綱演出，為燈節獻出古裝初體驗！

吳念軒表示能在燈節活動中演出感到相當榮幸，回憶拍攝時在虛擬棚裡舞刀弄槍，他說必須憑空想像與空氣對戰，還要坐在不會動的木箱上騎馬，「我把以前騎馬的經驗拿出來，想像騎馬的律動，那個感覺就是你胯下是痛的，要自己去撞木箱，然後想像前面有很多敵人，我是掌旗手帶領大家的士氣一起往前衝。」

從小愛看成龍電影

吳念軒首次扮古裝就要赤裸上身與敵軍奮戰，還有很多武打動作，「原來我的古裝扮相不會太醜，從小就很愛看成龍大哥、李連杰大哥的功夫片，對於電影畫面裡他們的動作和氣勢都深深印在腦海裡，剛才就把腦海中的印象給演出來。我現在也練武術學散打，希望將來有機會能演出功夫電影，這次能在台北燈節的北門光雕投影裡扮演古代將領，有一種提早美夢成真的感覺！」

藝術團隊提摩西影像曾作過「2017臺北世大運」開幕式表演的蔚藍鯨魚動畫、江蕙「祝福」演唱會背景視訊、孫燕姿〈彩虹金剛〉動畫MV、羅志祥「瘋狂世界」演唱會開場動畫、GOGORO S極致性能廣告影片等作品。

(中國時報)