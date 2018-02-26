蔡昌憲直播義賣割愛三太子

蔡昌憲搬出「壓箱寶」義賣，粉絲熱烈響應。

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中國時報
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蔡昌憲14日退伍，趁過年進行房間大掃除，整理出許多收藏品，女友一句話：「為何不用直播義賣。」讓他決定割愛，將賣出所得捐給公益機構，大方拿出多年收集的海賊王系列商品，有粉絲超闊氣，一組公仔就喊價5000元。其中蔡昌憲最為不捨的是兩隻「三太子娃娃」，原本內心掙扎想留下一隻，不過最後以6500成交，他大呼值得，也感謝三太子保佑：「第一次義賣能這麼順利，說不定祂也有在看。」

蔡昌憲從歌唱節目起家，接著進軍主持和演戲，草根味和道地台語腔深受年長觀眾的喜愛，他為回饋長輩，決定將所有義賣金額捐給花東地區的老人社福機構，「因為花蓮的天災，想到許多獨居老人可能沒有體力和心力維護家園，希望能夠幫助他們整建居住環境。」2小時直播吸引2萬多名粉絲觀賞，募得近4萬元，雖然金額有限，但他希望盡一己之力回饋社會。

二度參與音樂劇

談起和三太子的緣分，他表示主持外景節目《在台灣的故事》4年間，經常採訪廟宇和陣頭，還跳過電音三太子，儘管後來沒再主持，仍常回台南新營太子宮祈求平安，此次他格外感謝在三太子的庇佑下，讓活動順利結束，也不忘提醒：「買到這隻娃娃的人，要好好照顧他！」

蔡昌憲退伍後重啟演藝活動，目前已回到《超級紅人榜》主持行列，也進入音樂劇《風中浮沈的花蕊》排練，這是他第二次參與音樂劇，經紀人透露他將演唱許多歌曲，該劇預計4、5月在台演出。

(中國時報)

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