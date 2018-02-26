復合舊愛不急婚 洋蔥享受人生

玖壹壹過年期間舉辦走春握手簽名會，眾多粉絲到場支持。（取材自臉書）

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中國時報
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玖壹壹團員洋蔥（右）和前女友黃怡萱復合，愛情事業兩得意。（取材自Instagram）

玖壹壹過年期間行程滿檔，團員洋蔥宣布與前女友黃怡萱甜蜜復合，被問及工作繁忙之餘，如何安排時間陪伴女友，洋蔥說：「我們認識很久，雙方的作息調配很有默契，在趕新歌錄製會希望趕快推出新作，一有時間就會陪女友。」至於是否想「婚」？他表示：「都還年輕，想先享受一下人生，目前沒有結婚的打算。」

玖壹壹從年初一到初三，每天舉辦走春握手簽名會發紅包袋，還在新港奉天宮、高雄愛河燈會演出，足跡遍布北中南，「新春過年期間收入還不錯，大家都過個好年。」更預告今年將有新作品推出，健志表示：「今年會出專輯，看我表現！」加上有許多歌迷催促的售票演唱會，玖壹壹說：「有好消息會公布，也希望今年會有大型售票演唱會。」

春風搞笑扮老大

團長春風常透過IG與粉絲分享生活，近期電影《角頭2》上映，他看完後「老大魂」上身，發布與王陽明一起扮老大的影片，23日發文突襲助理菸酒拉（Angela），當場抓包她「假辦公真玩遊戲」，他嗆：「現在是怎樣？開工了上班在給我玩遊戲，是我做老大的憨慢，還是妳野心太大？大尾了嗎？阿謀老大你來做！」她送春風一個白眼，對此春風表示：「她怎麼敢白眼！是她眼白比較多，看人都這樣。」

(中國時報)

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