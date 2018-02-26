2018 紐約秋冬時裝周－眼脣相映 強烈vs.素雅

2018年02月26日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

嬌蘭小黑裙我的高對比立體眉刷20黑，1100元。（嬌蘭提供）

2018紐約秋冬時裝周Michael Kors秀場照。（CPF）

NARS全新限量星燦脣蜜Hell Gate（血櫻桃），880元。（NARS提供）

2018紐約秋冬時裝周BV秀場照。（CFP）

超模貝拉哈蒂德2018秋冬紐約時裝周Anna Sui秀場照。（CFP）

Anna Sui睫毛膏，26美金，約台幣760元。（取材自Anna Sui官網）

在2018紐約秋冬時裝周秀場上，強烈妝感與素雅妝容成對比，擁有彩妝品牌的TOM FORD、Anna Sui，趁時裝發表強勢的彩妝印象，Bottega Veneta（BV）、Michael Kors則盡現優雅氣質。

亮澤眼影 展現前衛個性

豹紋、蛇紋等設計，加上頭飾及超大耳環，TOM FORD帶大家重回80年代比佛利山莊，彩妝師Pat McGrath為營造富家千金的氣息，以煙燻眼彩描繪出眼神輪廓，在眼頭加上亮澤，展現高冷的時尚態度，脣彩則近乎裸色，卻有水潤質感，底妝乾淨明亮，讓重點放在眼神。

裸色修飾 眉形是輪廓關鍵

秀場上的完美妝容除了透過色彩展現，無色的修飾也是展現膚質的祕密武器，用底妝打造如修圖柔焦的效果，搭配眉彩打造有型輪廓，不假修飾的妝感，讓服裝特色更鮮明，2018紐約秋冬時裝周Victoria Beckham秀場從服裝開始低調優雅，既展現秋冬蕭瑟，又別具態度，Michael Kors秀場亦是幾乎裸妝上場，展現名模原味。

紅脣搶鏡 個性更鮮明

今年是BV首度從米蘭時裝周移師至紐約，設計總監Tomas Maier跳脫過往，不論輪廓、色彩或布料都展現如紐約般的鮮明個性，彩妝師Pat McGrath也選擇強烈的紅脣妝容搭配服裝，眼妝則如灰褐色水彩般掃過，讓輪廓更加立體，也襯托BV秋冬服裝要展現的大器特色。

重妝出擊 從頭到腳搶鏡

Anna Sui秋冬讓60年代的波西米亞風情更顯華麗，妝容也展現品牌生命力，在眼彩上還用雙層眼彩疊加，打造繽紛眼簾，最特別的是上下睫毛特別明顯，用纖長的睫毛，放大眼神輪廓，搭配華麗的服裝，一點都不違和，脣色簡單以潤色脣彩帶過，妝容是紐約秋冬時裝周最華麗的一組。

(中國時報)