香奈兒美麗傳承

香奈兒COCO精萃釉色脣筆#230明亮玫瑰，1250元。（香奈兒提供）

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中國時報
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女星莉莉蘿絲為香奈兒脣彩系列拍攝廣告。（香奈兒提供）
香奈兒COCO水亮脣膏#138魔力橘紅，1250元。（香奈兒提供）
香奈兒時尚恆彩指甲油#596霓虹城市，850元。（香奈兒提供）
香奈兒COCO柔霧脣頰露，1150元。（香奈兒提供）

每年春季香奈兒COCO系列新品，已然成為彩妝迷最期待的重頭戲，代言人莉莉蘿絲戴普Lily Rose Depp為COCO柔霧脣頰露拍攝廣告，與其母親凡妮莎巴哈迪Vanessa Paradis在1992年拍攝的COCO香水經典形象影片相呼應，展現香奈兒的品牌傳承巧思。

莉莉蘿絲除了有巨星老爸強尼戴普，還有個美麗媽媽凡妮莎，而這位法國女星當年為香奈兒拍攝的廣告，在廣大鳥籠中盪鞦韆，至今看來廣告仍充滿魅力；而莉莉蘿絲從2016年為N°5 L’EAU清新晨露淡香水代言後，2017年開始代言COCO脣彩系列，符合COCO脣彩關鍵態度，直覺率性、恣意不羈、自由隨興、奔放創意。

香奈兒全球彩妝創意暨色彩設計師露西婭皮卡也用這樣的態度玩創意，打造18款COCO脣彩系列，包括COCO柔霧脣頰露6款時尚色選，莉莉蘿絲影片中坐在夢幻的粉紅色鞦韆上隨著音樂來回擺盪，與COCO柔霧脣頰露玩色精神呼應，這款脣彩可用於脣、頰，可以單擦，也可以多色混搭，充分體現玩妝精神。

(中國時報)

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