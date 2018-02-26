手機年度盛事MWC今登場

全球行動通訊大展（MWC）今（26日）在西班牙的巴塞隆納正式開展，各品牌將展出最新的手機及技術。（路透）

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三星S9系列分別推出5.8吋的Galaxy S9及6.2吋的Galaxy S9+，有丁香紫、午夜黑、珊瑚藍、鈦灰銀共4色，台灣上市顏色未定。（三星提供）
三星S9系列台灣將率先於3月5日開放預購，16日在特定國家市場開賣。（三星提供）
三星此次在MWC上發表了全新Galaxy S9系列及Dex Pad等新品。（三星提供）

全球行動通訊大展（MWC）今（26日）在西班牙的巴塞隆納正式開展，全球媒體及廠商都來現場搶第一手消息，今年除了將有各品牌旗艦機新品登場以外，還有AI、5G等技術發表，昨（25日）下午三星率先發表全新旗艦新品「S9」系列，而LG、華為和Nokia等品牌也同時發表了其新機及新技術。

三星此次分別推出5.8吋的Galaxy S9及6.2吋的Galaxy S9+，針對消費者注重的影音及娛樂功能大幅度提升功能，18.5：9的螢幕比例讓邊框縮窄、螢幕占比變大，後置鏡頭與指紋辨識感應區也改為直向，使用起來更方便，握感也較過去順手。

另外S9系列更搭載業界首款擁有一鏡雙光圈的鏡頭設計，擁有F 2.4及F 1.5的雙光圈、OIS光學防手震，夜拍效果較S8更細膩，同時該系列也是品牌首支搭載AKG專業調校雙喇叭的手機，另外還有960fps超慢動作攝影及AR「虛擬人偶」等功能，台灣將率先於3月5日開放預購，預估銷售表現與S8系列相比同期將成長10％。

華為此次雖然未發表全新的旗艦機，但會上展示全新的MateBook X Pro 、MediaPad M5系列及5G技術，MateBook X Pro將於今年第2季在指定地區上市，定價1499歐元起，MediaPad M5系列第一波則是在3月於指定地區發售，定價349歐元起；而LG則是將在去年的旗艦機V30上加上AI新功能發表新機，另外今天Sony也將在MWC上發表其全新旗艦手機Xperia XZ2，明日將有MWC的最新資訊報導。

(中國時報)

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