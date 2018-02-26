菁英版TSI 充裕乘坐空間

2018年02月26日 04:11 中國時報 陳大任 ）

SKODA Superb Combi菁英版TSI方向盤功能較為單純，三幅式設計為跑車風格，外覆皮革觸感細膩，握感頗為紮實，左右兩側功能鍵只要動動姆指觸、撥即可使用。（陳大任攝）

SKODA Superb Combi菁英版TSI駕駛座具備前後、高低、腰靠以及椅背的傾角調整，還附加3組記憶功能，方便夫妻或是其他家人換手開車時，不必再重新調整。（陳大任攝）

SKODA Superb Combi菁英版TSI擁有2841mm軸距，可提供充裕的後座空間，中央扶手附置杯架，第2排空調出風口雖然不具備溫控功能，但會顯示時間及室外溫度 。（陳大任攝）

SKODA Superb Combi菁英版TSI行李廂有許多儲物空間，尤其原本備胎位置有兩個很深的置物箱，可以放置許多常備的用品，例如洗車用具、吸塵器、購物袋等等。（陳大任攝）

SKODA Superb Combi菁英版TSI具備了Cean Air抗過敏源及溼度調節系統，可過濾PM 2.5細懸浮微粒，在空氣品質不良的季節非常實用。（陳大任攝）

SKODA在國內可說是旅行車款選擇最多的品牌，從小型車Fabia、中型車Octavia再到大型旗艦Superb都提供Combi旅行車款，各車系依不同動力、配備規格加總起來有11款選擇之多，價格自72.8萬元至177.8萬元之間。

這次試駕的SKODA Superb Combi菁英版TSI為旗艦車系的入門款，雖然1.4L引擎排氣量不大，但透過渦輪增壓卻能榨出150hp/25.5kgm最大動力，這是一般1.6L、1.8L引擎做不到的動力輸出，用在Superb Combi接近5米（4861mm）的大車身上，仍然是非常夠用，尤其Sport運動模式還可提更多的操控樂趣。

此車的空間有兩大，一是乘員可享有充裕的乘坐空間，二是行李也有很大的置放空間，若將第2排座椅往前打平，行李廂空間可從660L擴大到1950L，而且行李廂兩側也有許多巧思，例如隱藏式的掛勾、充電插孔，以及打平後座的專用拉桿，抽取式迷你手電筒在夜間尋找物品時特別實用。

此外，身為旗艦車，內裝的豪華感還是有一定的水準，包括座椅全部以皮革包覆，前座更具備電動調整功能，中控台上為8吋彩色觸控多媒體資訊系統，並支援Smart Link+智慧型裝置互連系統套件，也可以藍牙連接手機，前後8支喇叭提供聲臨其境的聽覺享受。

(中國時報)