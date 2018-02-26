天幕式全景天窗 超級亮點

2018年02月26日 04:11 中國時報 陳大任 ）

FORD MONDEO WAGON車內的系統除了支援Apple的CarPlay之外，也提供Android Auto功能，透過連線即可在中控板上操作，也可語音搜尋、聲控導航。（陳大任攝）

FORD MONDEO WAGON行李廂擁有豐富配件，可供車主用來固定不同大小的物品，前方為彈性網，後方面行李廂分置桿能調整不同角度，有伸縮織帶可固定。（陳大任攝）

FORD MONDEO WAGON後座椅面略短，側面看去有腳部空間寬裕的視覺效果，但以記者177公分大塊頭身型坐進去，雖不至抵觸前座椅背，但大腿的支撐卻不夠。 （陳大任攝）

FORD MONDEO WAGON雙前座都具備電動調整功能，除了升降、前後及椅背的傾角外，還提供了電動腰靠功能，在長途行駛時，可提供較佳的支撐。（陳大任攝）

FORD MONDEO WAGON配置多功能方向盤附換檔撥片，可隨時提供手動升、降檔的操作，左下方為定速設定，右方為音響、聲控和電話撥接功能。（陳大任攝）

FORD近年產品布局以小型掀背FOCUS及運動休旅KUGA為主力，大型房車MONDEO今年新增WAGON旅行車款，不過只有一個選擇，品牌幾乎把可以加的配備全都放進這台車上，以135.9萬元即享有最佳動力、智慧安全，還有更多的實用配備。

MONDEO WAGON的內裝承襲房車的豪華感，座椅的造型為桶型跑車椅，並以皮革包覆，雙前座都貼心安排電動腰靠的功能，全車最大「亮」點可說是從前座延伸至後座的天幕式全景天窗，不但具備電動啟閉與防夾功能，不管晴雨都能感受天空的景致。

旅行車的載物設計可透露對於消費者需求的認知，MONDEO WAGON行李廂左右兩側各有一道滑軌，可以讓固定鉤調整出不同的角度，用以區隔、固定不同尺寸、形狀的物品，尤其有些時候是購買了易碎的商品，或是出遊時帶了怕碰撞的食物，這些東西可以利用具有彈性的固定網、可調角度的分置桿來固定。

實際試駕MONDEO WAGON，由於配置的是目前性能最佳的2.0L EcoBoost渦輪增壓引擎，擁有240hp/35.2kgm的動力輸出，搭配SelectShift 6速手自排變速箱，開起來是相當暢快的，一點不像是車長將近5米（4871mm）的大車。此外，主動式LED智慧頭燈能依照車速及天候自動調節多達8種光彩，也具備自動轉向功能，是非常實用的配備。

(中國時報)