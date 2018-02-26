2018年02月26日 04:10 中國時報 李清志

哲學之道一景。（時報文化提供）

「哲學之道」算不上是一條街道，甚至連巷弄都算不上，但是這條小徑卻是京都最有名的街道之一。這條小徑會被稱作是「哲學之道」，是因為京都派哲學大師西田幾多郎曾經住在附近，他經常在這條小徑漫步，悟出許多哲學道理，終於成就了一位哲學大師。

其實西田幾多郎並非京都人，他和禪學家鈴木大拙都是金澤人，但是後來卻在京都成名，金澤人特別在故鄉為他建造了一座哲學紀念館，而設計建造的建築師正是安藤忠雄。有趣的是，安藤忠雄在他所設計的西田幾多郎哲學紀念館前，設計建造了一條「思索之道」，其實正是呼應京都的「哲學之道」。

安藤忠雄曾經寫過一本《邊走邊想》的書，他認為人們需要走動才能思考，歷史上許多重要創作者都是邊走邊想，例如貝多芬總是去維也納森林漫步，才能寫出許多曠世鉅作。「哲學之道」原本就只是一條小溪旁的步道，小溪畔遍植櫻花樹，春天櫻花盛開，形成一條蜿蜒的櫻花隧道，也成為人們安靜散步的絕佳場所。

沿著小溪沿線綠帶漫步，可以很安靜很單純，可以好好地思考人生的課題，我們的城市充滿太多混亂喧囂的空間，缺少可以安靜漫步的地方，以至於我們市民呈現一種膚淺的生命狀態，無法靜心探尋生命的意義；甚至我都必須前往墓園，才能找到安靜思考的地方。

哲學之道

妻子懷孕時，我們一起到京都賞櫻，漫步在哲學之道，看見櫻花的燦爛與輝煌，讚歎之餘，直呼這真是最好的胎教！這條小溪其實是琵琶湖疏水道的支流，從南禪寺延伸到銀閣寺附近，當年在這裡種植櫻花的是畫家橋本關雪，所以「哲學之道」的櫻花又被稱作是「關雪櫻」。橋本關雪為了讓他體弱多病、無法外出旅遊的妻子賞景，特別在附近蓋了一座「白沙村莊」的庭園，內有多座茶屋，可以欣賞四季的景物變幻，這樣的愛情與故事令人十分動容，而盛開的櫻花，每年都為這樣的愛情作出最美的見證。

春天櫻花盛開之際，哲學之道人滿為患，也帶動了周邊住宅區的商業活動，原本安靜的住宅區，也逐漸開起了許多甜點店、喫茶店或小藝品店，大家在櫻花樹下喝茶賞櫻，的確是十分愜意的事！雖然遊人很多，但是哲學之道卻很漫長，只要稍微走遠一點，就可以避開人潮，開心舒適地欣賞春櫻。《陰翳禮讚》一書作者谷崎潤一郎曾說：「看櫻花一定要去京都，不是京都的櫻花，看了也是白看。」結果谷崎潤一郎過世之後，就葬在哲學之道旁的法然院裡，他的墓前還長著一株傲然孤挺的櫻花。

城市中能夠保有一條小溪，並且種植櫻花，形成一條綠帶，實屬難得！

在台灣過去的城市發展經驗，並不珍惜這些水道或溪流，早期我們就是把這些溪流當作是現成的沖水馬桶，任何垃圾廢棄物，只要丟到溪流裡，就可以被水沖走，流向大海，清潔溜溜。所以很多溪流過去都充滿了垃圾穢物，遠遠就可以聞到臭氣沖天，成為大家避之唯恐不及的地方，甚至最後實在髒亂到受不了，就把溪流加蓋，眼不見為淨。

京都的哲學之道讓我們體悟到，原來城市裡每一條溪流、每一條水道都是十分珍貴的！這些溪流水道是創造城市浪漫氛圍的最重要因素。有水空間的城市才是浪漫的城市，我們的城市不斷地將水道溪流加蓋，並且築起高高的堤防圍堵河流，怪不得我們的城市缺乏浪漫的氛圍。

台北市的瑠公圳就是最好的例子，這條灌溉渠道流經台北市區，原本是帶給台北市民悠閒浪漫氣息的重要溪流，從早年台大文選的閱讀中，我發現當年的人談戀愛，就是夜晚沿著瑠公圳散步談心，瑠公圳畔遍植柳樹，上面架設木橋通行，基本上有一種京都的浪漫氛圍，可惜後來瑠公圳加蓋鋪路，變成了現在的新生南北路，從此浪漫氛圍不再。

我一直期待會有一位浪漫的市長候選人，可以提出「河流復興運動」的構想，讓瑠公圳重見天日，屆時還可以將新生南路台大校門口至大安森林公園路段，設置水閘門提升水位，然後我們就可以浪漫地從台大搭船前往大安森林公園，沿途還可以欣賞教堂及清真寺的建築之美，那將會是何等的浪漫！

水道甚至可以延伸至大安森林公園內，讓整個公園有水流、可以划船泛舟，划船經過樹林，落英繽紛，幻想自己是〈桃花源記〉的主人翁；水流也可以延伸進台大校園，與醉月湖連結，形成一個有如劍橋大學般有水道的校園，讓莘莘學子也能在浪漫校園中度過青春歲月，那又是何等的浪漫！

先斗町通與木屋町通

先斗町通與木屋町通是與鴨川、高瀨川平行的小街巷，窄小的巷弄非常有老京都的感覺，兩旁都是木造町屋的料理店，店外總是掛著紙做的燈籠，在夜晚顯得優雅而浪漫。

保存老街巷一直是現代都市頭痛的問題，因為隨著時代進步，城市街道配合交通運輸，經常面臨拓寬的壓力，許多街區也因為巷弄寬度不足，依照都市法規，面臨無法開店的困境。京都的先斗町、木屋町雖然也面臨城市發展的困境，卻努力解決消防救災等問題，讓老街巷得以保存下來，也讓這裡成為京都最富特色的街區。

老舊城區的街道，具有一種親密的尺度感，讓人與人之間保持著若即若離的關係，如果將街道拓寬，所有的關係就將消失無蹤。這種尺度感更存在於巷弄內的居酒屋中，先斗町、木屋町的居酒屋，內部都十分狹窄，整個居酒屋內料理區及櫃檯就占據了大部分的空間，剩下的座位區擁擠窄小，僅容顧客側身擠進店內，找個位子坐下，幾乎就動彈不得。

進入狹窄的居酒屋，與陌生的顧客比鄰而坐，剛開始會非常不習慣，但是在老闆熱情的招呼之下，再加上食物的熱氣、酒精的催化，整個氣氛逐漸熱絡起來！旁邊的陌生人也變得像是自己朋友一般，互相哈啦、互相敬酒，好不開心！

就是這種親密的尺度感，讓先斗町、木屋町充滿魅力！這條街區除了料亭與居酒屋之外，靠鴨川一側的料亭，也都備有納涼床，在夏日之際，讓客人可以選擇坐在鴨川旁邊，在喝酒用餐時，也可以享受徐徐的涼風，以及鴨川的風景。有趣的是，夜晚坐在鴨川旁的納涼床，果真可以感受到涼爽的風，好像整條鴨川就是一條涼風流動的高速公路，將涼爽的風從山上森林帶向城市，又將城市的熱風帶離城市，所以雖然是盆地地形，但是在河川邊卻可以感受清涼的夜風，所以每到夏日夜晚，京都人都習慣來到鴨川旁納涼談心。

春天在高瀨川賞夜櫻，然後轉身走入先斗町巷弄，在窄巷燈籠間漫遊，找一家居酒屋或料理店進去吃喝一番，帶著些許酒意，再到鴨川旁吹吹風，度過一個快意的京都夜晚。

不同的街巷，有不同的風情。

進入不同的巷弄中，其實就像是走入另一個神奇的國度，在京都逛遊街道巷弄，可以體會各種不同的城市風情，讓你更加迷戀京都。

（摘自《美感京都：李清志的京都美學》，時報文化出版）

(中國時報)