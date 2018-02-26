2018年02月26日 04:10 中國時報 鄭順聰

筆走至此，修遠停頓。想到他不過是和許雯靜通過幾封信，有過幾次偶遇與外出，還有那次房間而已。她的態度總是反反覆覆，一下子熱烈，一下子冷淡，斷絕聯絡後突然又重新聯繫，這樣若有似無的戀情，是不能說「承諾」兩字的。到底，她的心意如何？有沒有感覺？許雯靜和張修遠究係是什麼關係？

好痛苦，真的好痛苦，那種捉不到、無法確定的感覺，讓修遠痛苦萬分。

他將筆壓在手掌之下，猛力壓著，將信紙壓出了痕跡，凹陷的傷痕。

此時，不知宿舍的哪一層樓的哪個房間的哪處角落，傳來古董鐘的報時聲，低沉中帶宿命感。修遠抬頭望時間，十二點整，古董鐘該敲的是十二下，他在心頭計算著一、二、三……

窗外萬聲齊響。

遂浮現港立的話：「照慣例，跨年夜十二點一到，停泊在港外的船會同時鳴笛。」

果真如此，那聲音來自西子灣停泊的船隻，一艘一艘在海面排列，同時鳴笛，同時發聲，齊往陸地而來，撲上海灘，掩沒了教學區，且爬上山腰的宿舍群，鑽入山壁縫隙，自窗戶螺旋進修遠的耳蝸深處。

港立與更生學長都回老家去了，整間4101空蕩蕩的，大燈關上，留一盞桌燈，在黑曜石的內壁，聽眾船鳴響。

修遠抬頭望，分針劃過十二，隱隱感覺，這世界有所改變。（待續）

(中國時報)