2018年02月26日 04:10 中國時報 神隱

倒是這鞘，太令人失望，還以為是什麼了不起的東西，不似那把劍一般霸氣、邪氣。只用個黑色木匣子裝著，裡頭沒半點動靜，但和尚沒意見，便不必懷疑。也只能等到劍與鞘相會那一日，才能見真章。

畢竟，這鞘，似乎是這幾日大費周章的最終目的。這樣的結局，也許完全都在和尚的算計之中，沒半點差池，但也或者因為珠兒的關係才大功告成，竟未予人一絲勝利的驕傲與興奮。納菲沒勁，我沒勁，和尚更沒勁。

納菲等於失去一個好姊妹，若見過她倆的要好，你會認為她們是親姊妹；我雖不與珠兒稱兄道妹，但連日來的同甘同苦，患難見真情，那是百輩子也不見得修得來的緣分，不像兄妹，也許更像兄弟。

至於和尚，我得說他是個不一樣的和尚，但畢竟也是個人，還是個男人，我猜想，那感覺是更複雜的。不像我，這兩女可是把他奉為神明的，是百般尊敬他的，完全獻身於他的，他對她們也是有責任的，是有愛的，至於是怎樣的愛？我想必然是超越主僕，更超越友誼。然而這次這一算計，把她算進去了，這愛就變得複雜，有算計的愛還能算愛嗎？對當事人而言，也許更愛，也許更恨。或許終有那麼一天，和尚及我等，會再被珠兒救一次，或者，栽在她手裡。屆時又該說是和尚的神算，還是失算？

（待續）

(中國時報)