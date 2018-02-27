小衛生紙 掀政治大風暴

2018年02月27日 01:09 中國時報 楊孟立 、 周毓翔 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

衛生紙喊漲，造成全台瘋狂囤貨，各賣場貨架皆被搶購一空，早到的民眾搶了滿滿一車的衛生紙。（陳信翰攝）

衛生紙喊漲，各賣場出現恐慌性搶購潮，重創民眾對政府信心。時代力量立委徐永明怒嗆，搞不定衛生紙，年底就別想要選票。民進黨立委也憂心直言，不要低估小小的衛生紙，這有可能帶動政治大風暴，行政院若沒有斷然處置會出問題。

衛生紙危機 外媒覺得不可思議

台灣衛生紙危機連英國BBC也覺得不可思議，在報導中指出，由於台灣衛生紙將在下月漲價，有些民眾擔心供應短缺，於是大量購買。但現在很少聽聞全球衛生紙有漲價趨勢。在美國，家用品大廠彼此競爭，還得把零售價格壓低。

綠委批政府 存在感不如衛生紙

國際紙漿價格喊漲，市場傳出衛生紙價格可能調漲3成，引發民眾搶買衛生紙，空蕩蕩的貨架，引發更多人跟進搶買。行政院消保處雖在周日表示，「四大賣場衛生紙價格至少在3月中旬前不會變動。」未料令民眾產生3月中後漲價的疑慮。

徐永明不滿地指出，政府這種說法，並未解決民眾焦慮，行政部門對衛生紙搶購熱潮沒有同理心，「一句凍漲都不能承諾，那政府存在的重要性，比一張衛生紙還不如！」

綠委王定宇昨在廣播節目上表示，賴清德是民選出身，對人民的心聲，應該要有高敏感度；賴內閣應先把民眾的預期心理處理好，告訴大家，政府採取了哪些物價平穩措施，只要消費者回復到理性就不會花時間去搶購。

未平穩物價解決焦慮 信心崩盤

綠委羅致政也指出，消保官說3月中以前不會漲價，專業沒問題，但這件事應該要「政治講話」，由行政院出面，只要「我們盡全力控制衛生紙價錢上漲」，這樣簡單的一句話就解決了。

羅致政強調，選舉之前任何小危機都有可能變大危機，「不要低估小小的衛生紙，這有可能帶動政治大風暴。」

立法院國民黨團昨亦重批政府忙選舉、忙改組，「剝奪民眾小確幸」。藍委陳學聖說，衛生紙沒搞好，小英總統會被衛生紙掩埋，政府如不能防患於未然，到時排山倒海來的壓力會有多大？

藍委陳宜民指出，2011年7月時國際紙漿價格是近10年最高點，每公噸1040美元，接著緩步下跌，本周國際原料價格是932.5美元，並沒有比2011年還要更高。為何政府放任業者聯合漲價，「公平會到底要裝死到到甚麼時候？」

行政院發言人徐國勇表示，消保處已到各大賣場查看，衛生紙皆已補貨，供應無虞，不會缺貨，大家不要恐慌。消保處及公平會、經濟部將會稽查有無聯合行為。

消保處則表示，行政院已在官網成立衛生紙專區，提供政府相關作為供民眾參考，另外也將輔導量販店建置衛生紙平價專區。

(中國時報)