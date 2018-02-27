吳敦義將申請赴陸 力促吳習會

國共論壇敲定4月下旬舉行，國民黨主席吳敦義表達親自出席意願，將依規定提出赴陸申請。（盧金足攝）

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中國時報
／台北─北京報導

國民黨與中國共產黨之間行之有年的國共論壇與兩黨領導人會談可望延續！據可靠政壇人士透露，國共已談妥4月下旬舉行國共論壇，國民黨主席吳敦義也有強烈意願親自出席，並與中共總書記習近平舉行「吳習會」，黨中央將依規定向府方提出申請。

北京權威涉台人士昨指出，若吳敦義能順利登陸，習近平一定會見吳敦義，「吳習會」肯定會有。北京雖然對吳敦義強調的「一中各表」感到不舒服，但還是把國民黨當朋友看，「畢竟一中各表還是有一中，至於各表，可以將來再談！」

首務保障台商台生權益

不過，該涉台人士也說，現在問題在於蔡英文會不會同意吳敦義登陸，如果蔡同意，大陸一定會給吳敦義這個面子；但北京涉台圈多數研判，蔡英文恐怕不會輕易同意讓吳敦義登陸，如此「吳習會」的可能性就微乎其微了。

據透露，國共一直針對國共論壇和「吳習會」保持密切溝通，幾乎沒有中斷。農曆春節前夕，國民黨還專門派出由大陸事務部主任周繼祥和智庫人士組成的協商團，前往大陸溝通。國共雙方基本已取得共識。

據國共協商初步結論，國共論壇規畫在大陸全國兩會（全國人大和政協會議）之後，預計在4月下旬登場；黨主席吳敦義本人有高度意願親自前往大陸，並與習近平舉行「吳習會」，共同就當前的兩岸關係交換意見。

本屆國共論壇議題將圍繞三大主軸，其中「台商投資權益保障」列為首要重點，尤其在兩岸兩會無法溝通下，許多台商希望透過國民黨表達訴求。

蔡政府態度是成行關鍵

其次是希望陸客來台能維持一定的質量，不要因為兩岸政治因素受到過度衝擊，影響台灣旅遊業的相關收益。第三是關懷大陸台生和台灣陸生的就讀、生活條件，希望兩岸學子在對岸學習能更有保障和便利。

政壇人士說，時值兩岸關係陷入冷對抗，若吳敦義能親自前往大陸與習近平會面，有助於緩和緊繃的兩岸關係；何況國共論壇討論交流的重點，仍以在大陸的台灣民眾和往來兩岸的台商為主體，出發點都是維護和爭取台灣民眾的權益，希望蔡政府以民眾福祉為考量。

不過，鑒於國民黨副主席曾永權日前申請赴大陸遭蔡政府駁回，黨主席吳敦義「登陸」是否生變？或者只能由副主席郝龍斌「代打」？最後的決定權仍掌握在蔡英文總統手上。

(中國時報)

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