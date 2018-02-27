4年投60億 補強重建危老屋

2018年02月27日 01:09 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院26日在舉行「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強」記者會，內政部長葉俊榮（左起）、行政院發言人徐國勇、行政院院長賴清德出席。（方濬哲攝）

為防地震造成國人身家財產損失，行政院長賴清德昨宣布，4年內將投入60.78億元，進行建物快篩、耐震評估，並協助私人建物補強重建；鎖定1999年「921地震」前的6樓以上老舊建物，要在3年內完成強制快篩，有安全疑慮者將強制進行耐震評估。

政院推出5大策略

行政院昨舉行記者會，宣布針對老舊建物採取的震後新措施。賴揆表示，目前政府的公權力可以強制進行「快篩、初評、詳評」，但在《建築法》77條之1修正後，將可強制危險建物重建或補強。

政院推出5大策略，包括建物快篩、強制耐震評估、輔導重建或補強、快速排除軟弱層破壞、提供租稅優惠和工程貸款利息補貼等金融協助。內政部長葉俊榮表示，快篩補助每件補助2000元，可補助2萬7000件，若設計圖快篩結果認為建物有軟弱層或結構缺陷疑慮，將強制辦理現場耐震評估，耐震初評每件補助6000至8000元，預估4年辦理3萬4000件；詳評每件補助最高60萬元，預估4年辦理500件。

快篩牛步釀雲翠悲劇

賴揆說，在1999年921地震前，9樓以上建物，須在今年完成，6樓以上，則在3年內完成。

葉俊榮有感而發地說，在花蓮地震傾倒的雲門翠堤，也經過快篩，但尚來不及進行處理就發生地震；快篩雖然未必能反映現實的狀況，但可把有問題的建築篩選出來，這是政府強勢介入、積極服務的面向，為了避免雲翠的事件重演，應該要加快快篩的腳步。

3年拚完成2.7萬件

政務委員張景森則補充說，快篩是看建築物的結構圖及設計圖，但如果建築物未按圖施工，或施工完又擅自改變，快篩是看不出來的。雲翠案花蓮縣政府就是看結構圖快篩，建議進入初評階段，代表此一制度若提早進行，就會產生效果，可以及早補強、改善 。

營建署去年已針對12樓以上，約9300件建築物進行快篩，今年預定完成9樓以上建築，6層樓以上，預定3年內完成，預估共將辦理2萬7000件快篩。

營建署代署長王榮進表示，快篩結果不會對外公布，行政部門不會外流相關資訊，只有建物所有人知道。

(中國時報)