草草快篩 專家批敷衍了事

2018年02月27日 01:09 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

許國人一個安心的家，政院昨日大動作宣布，推動全國建物耐震安檢輔導措施，透過快篩機制，檢視特定、具高危險疑慮建物，不過，方案一出爐，即遭新北市土木技師公會理事長余烈痛批，這項政策根本是「敷衍了事、草菅人命」。

余烈指出，不論是維冠大樓、統帥飯店都是民間建物出問題，沒有公有建物嚴重損壞。因921大地震後，政府對公有建物用了近20年的時間一一做耐震初評、詳細評估，要補強的補強，要拆的拆，如今公有建物幾全部檢視、強化完成，但民間建物為何如此草率，難道老百姓的命不值錢嗎？僅草草地以快篩、老屋健檢做評估。

快篩多僅就圖面等簡單檢視，反易讓民眾誤解「住的房子是安全的」。余烈指出，「這就好像一個人得了心臟病，僅給醫生把個脈、聽聽心跳就結束了，但真正要了解有無心臟病，須進行一定程序檢測，發現確有危險，還須進一步做心電圖等詳細檢查。

為民眾居住安全把關，余烈提出兩大改善方案，首先政府將危險等級定出來，並視建物老舊程度，如分4、50年以上、2、30年以上等，一批批比照公有建物做耐震初評，評估出若有危險，再進行詳評，並就結果推動補強或都更。

結構技師戴雲發雖認同快篩找出危險建物但也指出，建物快篩，是期望在最短時間找出問題建築，但不應只針對部分建物作法，而是應一視同仁，依建物老舊程度分批，針對921大地震以前取得建照建物進行快篩。

建築業者也指出，政府推建物快篩機制，依照現有法令，快篩結果出爐，須公布應補強、更新的大樓名單，若政府無良善配套，讓有危險疑慮大樓早日更新、補強，將使這些大樓住戶不僅要被罰錢，還將陷入銀行緊縮銀根、房子賣不掉、房貸須照繳等艱難處境，屆時定將哀鴻遍野！

不動產公會全聯會秘書長于俊明指出，政府這項制度是希望防患於未然，但建議要做好配套，如尚在立院審議《都更條例》修正案一定要具可行性，並將防災、維護國民安全當做最大修法目的，才能讓住戶、相關產業對參與都更更具信心。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨也說，政府希望透過政策提升建築安全的用心值得肯定，但建物耐震檢查費用，往往高達數萬至數十萬之譜，效果不一，2000元的補貼能夠達到何種效果，值得玩味，但對於民眾來說，檢查之後若有結構問題影響房價，應該才是最過不去的心結，此外，所有權人是否願意花錢強化結構或是重建，更是能否推動老屋更新的一大關鍵。

(中國時報)