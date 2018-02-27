六都樂觀 籲重質別衝量

2018年02月27日 01:09 中國時報 蔡依珍 、 張立勳 、 盧金足 、 葉德正 、 曹明正 、 程炳璋 ／綜合報導 ／綜合報導

賴揆宣布4年投入60億元，為全國建物耐震安檢補強，六都多樂觀其成，也呼籲中央不要只顧衝量，應該花時間執行指標性成功案例，讓民眾有所依循；不過，地方政府也坦言，中央從2016年台南大地震後就提出老屋健檢相關補助辦法，但民眾因擔心影響房價，對於提出耐震評估申請，意願普遍偏低。

桃園建管處指出，市府在前年台南大地震後祭出安家固園計畫、補助老屋健檢，中央也編列預算補助，但實際走到最後進行結構補強的建物屈指可數，原因不外乎經濟因素和修建期居住問題，再者結構評估只要一半所有權人同意即可，重建卻要所有屋主同意，相對困難重重。

針對中央希望加快地方老屋健檢速度，新北市工務局使用管理科長李冠德指出，相關法令只針對私有供公眾使用建築物納入強制耐震評估範圍，對私有住宅沒有強制力，常發現房屋有問題，後續卻不了了之，抑或是住戶意見整合困難，希望中央能夠針對危害生命安全建築，給予地方執行上的強制力。

台北市建管處副總工程司洪德豪認為，如果建物沒有做任何結構變動，評估條件也沒有改的話，耐震度就不會變，所以根本沒必要每2年辦一次耐震評估。

台南市耐震評估在2016年即接受民眾提出申請，但民眾擔心這項評估會影響房價，申請者不多；高雄巿府工務局建管處也表示，私人建物截至目前尚無人提出耐震評估申請，可能除費用，還關係到怕影響房價，至於中央補助詳評每件最高60萬元，因為與建物的規模及用途有關，雖然無法全額補助，但應可提高誘因。

台中市府都市發展局指出，目前都發局從事建照審查及施工管理人員分別約20餘人、具審照資格者10餘人，針對目前震災頻傳及台中市幅員廣大的轄區，確實有人力不足情形，希望中央編列補充員額，充實人力加強建管職責執行，未來配合建築法修法趨勢，加強落實第三方查驗事宜。

(中國時報)