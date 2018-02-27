新聞透視－無法對症下藥 居民乾脆擺爛

政院快篩、耐震評估、重建補強作法一覽表

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中國時報

政府補助民眾健檢房屋，但一旦結構出問題時，又沒有強制都更方案，一輩子辛苦貸款的房屋被貼上標籤，價值瞬間化為烏有，民眾乾脆置之不理，這就是現階段老屋健檢的最大問題。

老屋耐震度不足，都更是唯一的解決方案，問題是全台400萬戶老屋，必須花費上千年才能完成都更，這是藍綠執政都無法解決的問題。

雙北市府以租稅補貼、容積獎勵誘因，希望能加速都更，但無論是「簡易都更」、「自力都更」、「公辦都更」等方案，都無法切中核心，都更案牛步化進行，足證缺乏強制作為，這些鼓勵根本無法無濟於事。

台南、花蓮地震後喚起政府對建築安全的重視，但老屋健檢只是解決問題的起點而不是終點，不是政府補助後就草草了事。

老舊社區就算獲得政府最高60萬元的詳評補助，一旦發現結構危險，又無法取得百分之百住戶同意的都更門檻，政府如果沒有拔釘強制作為，民眾將面臨房價大跌甚至銀行貸款收傘，損失超過十倍還不止。

再者，如果健檢結果是必須補強的「整建維護」，試問，誰會相信補強後的建築可以安全無虞？一旦房屋被貼上危險標籤，房價同樣攔腰損失。

老屋健檢好比到醫院健檢，一旦發現身體有病，又無法對症下藥，民眾如坐針氈，天天生活在恐懼之下，這不是凌遲嗎？恐怕比不檢查還痛苦！

(中國時報)

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