誇張！瘋搶衛生紙 有如喪屍潮

2018年02月27日 01:09 中國時報 王揚傑 、 譚宇哲 ／新北報導 吳岳修、／新北報導

消保處26日舉行記者會，強調市售衛生紙供貨無虞、價格平穩。但不少賣場仍是一推出抽取式衛生紙，就吸引大批顧客排隊搶購。（陳信翰攝）

「好多人好像喪屍一樣瘋狂搶衛生紙，我心裡一慌跟著上去搶兩包！」家住新北市板橋區的41歲家管鄭太太餘悸猶存說，在那種瘋狂搶購的氛圍裡，硬逼著你往前衝，買到後感覺很興奮，但回家看到堆積如山的衛生紙，也沒有省多少錢，自己也覺得很好笑。

貨堆積如山 沒省多少錢

鄭太太說，平日就有到大型量販店購買衛生紙的習慣，對漲價的消息並沒有特別在意，26日到大賣場原本只想替家裡買些寢具，推著推車走到衛生紙區附近時，通道凌亂停著4、5輛推車，裡面堆滿一包包各式衛生紙，抬頭一看衛生紙區前不少民眾爭相搶搬衛生紙，店員才剛補貨上架，在旁守候的民眾彷彿喪屍聞到血腥般，張牙舞爪立即圍了上去，「實在是太誇張了！害我心裡也跟著緊張起來，擠進人群跟著搶了一包」。

大家都在搶 不搶反而怪

她自嘲說，家裡衛生紙才剛買，足夠再用一、兩個月，這種搶購行為挺愚蠢的，但大家都在搶，我不上去搶反而覺得奇怪，群眾恐慌心理真可怕。

家住新店區的50歲賴女士也說，我本來不太關心新聞，不知道衛生紙可能會漲價，聽到鄰居說衛生紙要漲價了，大家都在搶，不快去買些回來放，怕到時候沒衛生紙可用，所以才到賣場想買個幾包回家備用。

賴女士說，一到賣場，發現貨架上的衛生紙都被搶購一空，地上還放著未上架的幾箱衛生紙，不少人自行打開取走，她也趕快搶了1袋抽取式衛生紙。

整天忙上架 店員累死了

賴女士說，其實家裡還有好幾包衛生紙沒用，只是聽到消息後，存著預防的心理來買一些備用，沒想到搶購的情形如此嚴重，真的有些錯愕！希望賣場能限定每個人購買的數量，否則真的會有人買不到衛生紙。

28歲的陳小姐表示，從新聞看到衛生紙要漲價，24日晚上就到板橋家樂福搶買，一到衛生紙區才發現大家都來搶，還有人是全家出動，一拿就是好幾箱，我家裡有4個人，本來也想多買一些，但現場人實在太多，最後只抱了一箱走，打算之後再上網多買一些。

結帳時，陳小姐跟忙著補貨的店員聊了幾句，店員抱怨連連，說新聞一直報，害他一整天都忙著在上架衛生紙，聽說已經有些地方補到沒貨了，「真的是很誇張！」

(中國時報)