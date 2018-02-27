新聞透視－薄薄一張紙 民進黨恐有大麻煩

2018年02月27日 01:09 中國時報 張理國

近日內搶買衛生紙成為全民運動，民眾豈是「盲從」，以排隊及囤積衛生紙為樂？搶買衛生紙的行動，反映的是薪水不漲，能省就省，人民生活苦，政府豈能不察？若小看搶買衛生紙風潮，當心付出沈痛代價。

台灣社會在消費層面，雖有趕流行的「蛋塔現象」，但是民生物資一時的匱乏或調價，絕不能以「蛋塔現象」為消遣等閒視之。遠在1970年代，台灣蒙受兩次能源危機所苦，導致通貨膨漲，民眾預期物價上漲，開始瘋搶物資，其中的明星商品就是衛生紙，原因無它，「遲早會用到」。

無法置信的是，台灣經歷經濟起飛，在80年代晉身亞洲4小龍，在40餘年後，現在又出現搶買衛生紙的現象！老人家被人調侃「愈活愈回去」，尚有返老還童的天真心態，我們的生活若是愈活愈回去，連衛生紙都要搶，豈是「苦」字可形容，又哪裡是國家進步的表現？

衛生紙價格並非無法分析，國際紙漿漲價既有預警，行政團隊可以收集資料，了解漲價之說有幾分可信，再以巡察、查緝市場行動，告訴民眾，政府已然採行的措施，而不是在民眾搶著衛生紙時，還坐在辦公室裡，大惑不解地看著民眾的瘋狂行為。

2000年總統大選時，前總統陳水扁的鎖定對手國民黨籍前副總統連戰，主打「連」米酒都買不到！文宣，讓人記憶猶新，該次選舉連戰敗選收場，米酒代表的不僅是米酒而已，而是等同民眾開門七件事，柴、米、油、鹽、醬、醋、茶相同地位的民生保障。

國民黨在2000年吃了米酒的大虧，因此在2011年，馬英九競選第二任總統時，米酒問題又捲土重來，他不敢大意，每至公開場合，每以米酒瓶為道具，告知民眾米酒每瓶180元降到25元，人人買得起，就是希望不要造成民眾心理上的漲價壓力，民眾需求獲滿足，低劣米酒亦無利可圖。這就是政府該給國人的生活保證。馬英九當時備受民進黨嘲笑為米酒總統，但他在卸任後，人氣高漲，米酒肯定是一項令婆媽懷念的政績。

一張小小的衛生紙，如果都處理不好，誰說不會是米酒風暴的翻版？

(中國時報)