網購平台 3天狂銷500萬包

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中國時報
／台北報導

衛生紙喊漲，消保處勸導、保證3月中前不會漲價，業者也稱促銷會持續，並未安撫消費者的恐慌，量販通路貨架周末都被清空，有如被喪屍攻占；網購平台則湧入大量訂單，PChome24h購物3天內被狂掃500萬包，買氣更勝雙11；Yahoo奇摩購物中心賣出數萬箱，換算下來平均每秒賣出30包。

縱使官方不斷喊話，但量販通路周末衛生紙銷量仍破紀錄，最高翻5倍，且昨仍有搶購人潮，超級瘋狂；超商門市、雲端App預購也湧入大批採買衛生紙，成長有2至5倍不等；網購包括friDay購物、生活市集、樂天市場、蝦皮拍賣等都有數十甚至上百倍銷量成長。業者表示，消費者是不論有沒有促銷、什麼品牌、哪種規格，只要看到有貨即統統先搜刮，搶購狀況前所未見，相當驚人。

PChome24h購物公關邱巾玲表示，站上自23日下午即湧現衛生紙採購潮，逾95%的消費者都選擇一次購買6至8串（72至144包）以上的箱購規格，24日更創下搶購高峰，包括舒潔、春風、五月花、倍潔雅、得意等超過95%的在庫貨量全數銷售一空，甚至連廚房用紙巾、餐飲業用餐巾紙也所剩不多，對照去全年雙11、雙12，更創下單日賣出上萬箱紀錄。

Yahoo奇摩購物中心觀察，有不少消費者召集親友利用網路團購，一次購買3至5箱囤積，24日週六一天的業績，就比前期成長暴增30倍，連帶相關紙類商品如尿布、溼紙巾、廚房餐巾紙等商品，也連動成長15%，特別是熱賣單品及知名品牌，幾乎是一補貨就立刻被搶空，非常驚人。

家樂福上周五、六、日3天供貨量是平時的1~2倍，銷量最高衝到平日周末的5倍；愛買上周末全台單日約賣2萬串、是平日的5倍，跟平日1天補貨1、2次相比，賣場每天都在追貨，3天已賣掉半個月的量，導致暫時性缺貨。

(中國時報)

誇張！瘋搶衛生紙 有如喪屍潮 不紙這樣 建材家具將漲5成

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