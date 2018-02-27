不紙這樣 建材家具將漲5成

2018年02月27日 01:09 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

國際紙漿價揚，衛生紙這類重大民生物資恐上漲1到3成，學者表示，台灣由於環保壓力，長期未建立國產材供應鏈，如今國際礙於生態壓力逐漸緊縮出口，未來木材成本只會越來越貴，裝潢建材、家具木材成本恐也會漲5成，對民生產生劇烈衝擊。

中興大學森林學系特聘教授王升陽表示，台灣早年的造林政策，其實有納入紙漿需求，台糖有不少土地種植製紙用的桉樹，桉樹只要種6年就能投入製漿，但現在沒有人敢動這些林木，就是擔心遭批評破壞生態環境，最後紙漿只能向國外購買，台灣不僅紙漿自給率是0％，木材自給率也不到0.5％，當其他國家因為生態壓力緊縮木材出口，台灣自然無從討價還價。

王升陽指出，衛生紙漲價還只是問題的開端而已，未來裝潢建材、家具使用的木材都會跟著漲，就他了解，裝潢木材去年就已漲2成，未來恐怕還會漲3成到5成，原本1片只要500元到600元，以後要花700元到800元才買的到。

王升陽表示，台灣棄守林業生產後，供應鏈人才也逐漸凋零，假如未來東南亞、北美都不再出口木材，台灣要面對的問題將比今天更嚴重，台灣約有6成面積被森林覆蓋，明明有豐富的森林資源，卻沒有能力利用，政府、學界和民眾都要為此負起責任。

王升陽表示，現況國產材的生產成本比國外進口高了5成左右，但未來隨著國際原木越來越貴，國產材的競爭力將逐漸浮現，一旦台灣可以自給紙漿、木材解決消費需求，就不必受制於國外價格漲幅，而且使用國產材也能減少進口材長途運輸的排碳量，不見得是不環保的事。

王升陽指出，其實台灣紙張回收再生的技術一流，使用再生衛生紙可望減輕紙漿漲價壓力，不少政府機關都選用再生衛生紙降低支出，但前提是民眾要能接受再生衛生紙，畢竟再生後衛生紙，外觀不像一般衛生紙潔白。

(中國時報)