趙天麟籲 向對岸遞橄欖枝

2018年02月27日 01:09 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

民進黨高雄市長初選即將進入最後階段，今將舉行電視辯論會，參選人趙天麟昨再就開辦「高雄、深圳雙城論壇」表示，兩岸城市交流符合蔡英文主席的主張，未來如果能成為高雄市長，要在民進黨支持度最高的城市，向對岸遞出橄欖枝。

民進黨最大城 先釋善意

趙天麟昨天上午公布第一支市政藍圖影片，內容是以2018年底當選高雄市長並連任2屆後，模擬2026年高雄市的繁榮景象，以爭取市民認同。

另一位市長參選人陳其邁昨天下午也公布其經濟政策白皮書，他強調本來是要過年前公布，但因花蓮發生強震，加上過年後有很多拜廟走春行程，延至電視辯論舉行前才公布，盼所有市民了解高雄面臨的挑戰。

趙天麟在提出高雄、深圳雙城論壇構想後，遭到深綠批評，他昨再說明，維持兩岸和平穩定發展，是民進黨與共產黨兩個執政黨的共同責任，縱然現在是「冷和」，每天也都有中共打壓、台灣反彈的事情，但有為的政治家應找出解決方法，「中央如果現在沒辦法解決，何不妨城市先行？」

修正國民黨路線 再出發

趙天麟說，他可以理解、肯定台北市長柯文哲對於兩岸城市交流的用心，但「兩岸一家親」、「床頭吵床尾和」等中共式的用語仍有欠考量；如果未來他能成為高雄市長，要在民進黨支持度最高的城市遞出橄欖枝，在「九二共識」之外提出新方法。

利益全民共享 繁榮高雄

趙天麟強調，民進黨與中共交流，必須警惕不重蹈國民黨覆轍，不要變成買辦階級壟斷利益，全民無法共享，但不意味著民進黨要走向不交往、不互動，讓兩岸陷入危機，在修正國民黨路線後再出發，城市交流會是好方法，「高雄、深圳雙城論壇何嘗不是建立在蔡主席從在野到執政所提出的基礎？這也是高雄走向繁榮的好方法。」

媒體詢問陳其邁如何評價趙天麟的雙城論壇？他表示，高雄必須發展自己的道路，每個城市碰到的問題不同，我們可以參考，但不可能去複製其他城市的道路，「我很負責任提出高雄下一世代的願景，我希望未來高雄的發展必須在下一世代城市競爭迎頭趕上。」

至於趙天麟是否要搶攻深藍選票？陳其邁表示不評論。

(中國時報)