柯說百分百支持 北韓才有

台北市長柯文哲前晚出席民進黨台北市黨部春酒，被黨員嗆下台，柯文哲26日表示，「在政治上不可能百分之百支持你」，又不是北韓。（季志翔攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲前晚出席民進黨台北市黨部春酒，不僅沒有綠議員陪同敬酒，在唱歌時，還有黨員嗆聲要他下台，柯文哲26日表示，沒有不受歡迎，「在政治上不可能百分之百支持你」，又不是北韓，台灣一定有支持也有反對，所以他要爭取多數支持。

民進黨北市黨部前晚舉辦春酒，柯文哲受邀上台致詞時，除祝大家新年快樂、拜託支持台北燈節，還獻唱伍佰的《挪威的森林》，不料，台下有2名民進黨員突然高喊「不要唱了、下台」，驚動民進黨台北市黨部主委黃承國上前安撫。

外界解讀是因為柯文哲不受歡迎，柯解釋，不是不受歡迎，「政治上也不可能百分之百支持你，百分之百只有北韓才有」，台灣一定有支持、有反對，所以要爭取多數支持。至於他受邀參加民進黨春酒，是否代表與綠營還有合作空間，柯表示，又不是有什麼深仇大恨，本來就有合作空間。

同樣出席這場春酒的前副總統呂秀蓮，指柯文哲不是黨員，不知道他為何會出席，除非他入黨；柯表示，這才好笑，像社民黨的范雲、時代力量立委林昶佐都有出席，也都不是民進黨的，這就是想太多。

此外，有意參選台北市長的陸委會前副主委張顯耀爆料，依「台北燈節招標規範」，花燈應為全新創意作品，但「守城巨人」和世大運聖火台卻是舊瓶裝新酒，他痛批市府又亂又騙，要求柯文哲道歉。

柯文哲反嗆，如果有把契約從頭到尾讀完，就知道這不是問題，張顯耀要攻擊前，沒有把合約好好讀完；北市觀傳局也指出，燈會均符合契約規範，守城巨人和聖火台是額外花燈，未支付製作或改裝費用，是由民間企業共同參與促成。

(中國時報)

趙天麟籲 向對岸遞橄欖枝 新聞透視－趙借鏡柯P 開拓藍海

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。