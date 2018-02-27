柯說百分百支持 北韓才有

2018年02月27日 01:09 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲前晚出席民進黨台北市黨部春酒，不僅沒有綠議員陪同敬酒，在唱歌時，還有黨員嗆聲要他下台，柯文哲26日表示，沒有不受歡迎，「在政治上不可能百分之百支持你」，又不是北韓，台灣一定有支持也有反對，所以他要爭取多數支持。

民進黨北市黨部前晚舉辦春酒，柯文哲受邀上台致詞時，除祝大家新年快樂、拜託支持台北燈節，還獻唱伍佰的《挪威的森林》，不料，台下有2名民進黨員突然高喊「不要唱了、下台」，驚動民進黨台北市黨部主委黃承國上前安撫。

外界解讀是因為柯文哲不受歡迎，柯解釋，不是不受歡迎，「政治上也不可能百分之百支持你，百分之百只有北韓才有」，台灣一定有支持、有反對，所以要爭取多數支持。至於他受邀參加民進黨春酒，是否代表與綠營還有合作空間，柯表示，又不是有什麼深仇大恨，本來就有合作空間。

同樣出席這場春酒的前副總統呂秀蓮，指柯文哲不是黨員，不知道他為何會出席，除非他入黨；柯表示，這才好笑，像社民黨的范雲、時代力量立委林昶佐都有出席，也都不是民進黨的，這就是想太多。

此外，有意參選台北市長的陸委會前副主委張顯耀爆料，依「台北燈節招標規範」，花燈應為全新創意作品，但「守城巨人」和世大運聖火台卻是舊瓶裝新酒，他痛批市府又亂又騙，要求柯文哲道歉。

柯文哲反嗆，如果有把契約從頭到尾讀完，就知道這不是問題，張顯耀要攻擊前，沒有把合約好好讀完；北市觀傳局也指出，燈會均符合契約規範，守城巨人和聖火台是額外花燈，未支付製作或改裝費用，是由民間企業共同參與促成。

(中國時報)