新聞透視－趙借鏡柯P 開拓藍海

2018年02月27日 01:09 中國時報 楊孟立

民進黨高雄市長黨內初選將於3月5至9日舉行民調，民進黨中執政會預計14日公告提名名單，面對選戰進入最後階段，趙天麟拋出高雄、深圳雙城論壇，無異是進一步展現自身對於兩岸交流開放的立場，並反襯民調位居領先的陳其邁對於兩岸政策的保守，以求進一步拉攏中間及藍營選民的認同。

民進黨初選採用全民調，並不排藍，換句話說，綠營支持者不但被瓜分，且在最後關頭大多已經心有所屬；相較於分裂多塊的綠軍，藍軍現在則成了相對多數，且在觀望者居多，對於民調差距接近的候選人而言，藍軍動向有可能決定最後結果。

以同樣是綠營鐵票區、競爭同樣激烈的台南為例，居於領先群的黃偉哲、陳亭妃廝殺慘烈，而陳亭妃就曾經直言，黃偉哲的民調能脫穎而出，有一個其他候選人難以迎頭趕上的優勢，那就是黃偉哲長期在偏藍的政論節目亮相，使得偏藍選民對黃偉哲的好感度遠大於綠營其他參選人。

趙天麟近來頻現身偏藍營政論節目，姑且不論在節目上的談話內容及立場，但讓藍軍記下這號人物。更何況，前總統馬英九卸任後三天兩頭跑法院，深綠民眾巴不得馬被關起來，趙天麟卻敢直言「不應該折磨馬英九」，在藍軍心中肯定是加分。

另一方面，對比陳其邁的強硬形象，趙天麟當過民進黨大陸事務部主任3年半的時間，對大陸的熟悉自然不在話下，更在2015年隨海基會董監事訪問團登陸，並與時任海協會會長陳德銘會面，創下首位民進黨現任大陸事務部主任訪陸的紀錄，成功為「民共交流」添一筆記錄。

趙天麟提倡高雄、深圳雙城論壇，以他的背景來看是合情合理；以選舉策略而言，也有台北市長柯文哲過去3年參與台北、上海雙城論壇的經驗可做借鏡。眼看自詡為「墨綠」的柯文哲藉由雙城論壇開拓「藍海」，到了初選最後時刻，趙天麟說什麼也得賭上一把。

(中國時報)